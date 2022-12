Welke gratis extra's bieden zorgverzekeraars?

Independer zorgDe kosten van de zorgverzekering gaan komend jaar flink omhoog. Wat krijg je eigenlijk voor die prijs? Natuurlijk zorg uit de basisverzekering, eventueel aangevuld met een aanvullend pakket voor bijvoorbeeld fysiotherapie of de tandarts. Wist je dat veel zorgverzekeraars allerlei extra’s bieden? Vooral op het gebied van gezond leven zijn er handige apps en voordelen die je een duwtje in de goede richting geven.

Makkelijk online doktersadvies

Veel verzekeraars hebben een app waarmee je allerlei verzekeringszaken kunt regelen. Denk aan het declareren van nota’s, het checken van je eigen risico en het doorgeven van een verhuizing. Een aantal verzekeraars hebben daarnaast ook een app voor online doktersadvies. Zo kun je gemakkelijk vanuit huis een medische vraag stellen. Twijfel je of je naar de huisarts moet? Via de app krijg je advies. Dat scheelt weer een afspraak maken in je drukke schema. Het is natuurlijk verstandig om wel een doktersafspraak te maken als de deskundige via de app dit adviseert.

Ontdek je een verdacht plekje op je huid? Dan is het goed om dat te laten checken. Met een huidscan, controleer je dit soort plekjes op huidkanker. Het werkt heel gemakkelijk: je maakt een foto en vervolgens upload je deze in een app. Binnen een minuut ontvang je een analyse van de foto met bijpassend advies.

Fysiotherapie wanneer het jou uitkomt

Een fysiotherapiebehandeling moet ingepland worden en kost tijd. Toch kan het je enorm helpen bij bijvoorbeeld rugklachten of sportblessures. Met een online fysio app krijg je oefeningen van professionals. Zo kun je aan de slag met je klachten wanneer het jou uitkomt. Sommige apps zijn zelfs zo uitgebreid, dat je een persoonlijk oefenprogramma krijgt. Moeten de klachten beter onderzocht worden? Dan krijg je altijd het advies om een fysieke afspraak met een arts of therapeut te maken. Let wel op: bij sommige verzekeraars kun je een oefenprogramma alleen aanvragen met een aanvullende verzekering.

Weg met stress

Is het druk aan het einde van het jaar? Door drukte en stress vergeet je vaak om jezelf voorop te zetten. Wat helpt? Af en toe even de pauzeknop indrukken. Veel zorgverzekeraars bieden apps, tips en tricks om weer wat rust te vinden. Bijvoorbeeld met oefeningen, mindfulness en meditatie. Zo voorkom je dat aan het begin van het jaar gelijk al uitgeblust bent.

Aan de slag met je goede voornemens

Veel mensen willen het nieuwe jaar gezond starten. Bijvoorbeeld door afvallen, vaker naar de sportschool te gaan en door te stoppen met roken. Kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? Via sommige verzekeraars krijg je toegang tot een gezondheidsplatform of - app. Hiermee krijg je allerlei handvatten aangereikt om fit worden. Zoals online workshops, sportoefeningen, gezonde recepten en tips over voeding. Goede voornemens veranderen op die manier gemakkelijker in goede gewoontes die je het hele jaar kunt volhouden.

Gezond leven met korting

Veel grote zorgverzekeraars bieden naast extra app’s ook kortingen aan. Bijvoorbeeld op een sportschoolabonnement, artikelen voor een gezonde voeding of zelfhulpcursussen. Meestal hebben de aangeboden producten met een gezonde levensstijl te van doen. Dat maakt de drempel om van de bank te stappen een tikkeltje kleiner, toch?

Kies altijd voor de beste zorg

Het is natuurlijk leuk om met bepaalde apps aan de slag te gaan. Misschien geven ze jou wel dat steuntje in de rug dat je net nodig hebt. Apps zijn natuurlijk mooi meegenomen, maar oriënteer je vooral breed op een verzekering. “Tijdens het zorgverzekering vergelijken is het leuk om de extra’s te zien, maar dit is niet het belangrijkste. Kijk vooral naar de zorg die je verwacht nodig te hebben. Het is ook belangrijk om te kijken of de zorgverzekeraar de juiste zorgcontracten heeft. Bedenk wat voor jou belangrijk is, vergelijk goed en kies dan bewust”, aldus Independer zorgexpert Bas Knopperts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.