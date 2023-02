Werken aan een gezonde levensstijl: hoe zet je de eerste stap?

Gemeente Midden DeflandLang en gelukkig leven, dat willen we allemaal. Een gezonde levensstijl past daarbij. Maar bewuste keuzes maken, zoals stoppen met roken of minderen met alcohol, is niet voor iedereen even gemakkelijk. En wat als je niet lekker in je vel zit? Midden-Delfland Kerngezond helpt je op weg.

Voorkomen is beter dan genezen

We willen allemaal graag gezond en actief genieten van het leven. Dat begint bij opgroeien in een rookvrije omgeving en vraagt bijvoorbeeld om meer beweging. “We worden tegenwoordig steeds ouder. Als gemeente Midden-Delfland willen we daarom het aantal gezonde jaren rekken, zodat mensen door kunnen gaan met de activiteiten die ze leuk vinden”, zegt wethouder Melanie Oderwald. “Om preventief bij te dragen aan de gezondheid van mensen, zijn we de campagne Midden-Delfland Kerngezond gestart. Want met een gezonde levensstijl kunnen mensen langer zelfstandig wonen en hoeven ze pas later een beroep te doen op gemeentelijke voorzieningen.”

Vijf thema’s

Mensen zijn gewoontedieren, dus de eerste stap naar een gezonder leven is niet voor iedereen even makkelijk. Om je op weg te helpen hebben ondernemers, bewoners, organisaties en verenigingen van Midden-Delfland de koppen bij elkaar gestoken en vijf thema’s bedacht waarmee je aan de slag kunt: een rookvrije omgeving, verantwoord alcoholgebruik, meer bewegen, gezonde voeding en mentale gezondheid. “Op de website staan allerlei verenigingen en organisaties uit de omgeving waarmee je op een laagdrempelige manier een goede start kunt maken”, legt de wethouder uit. “Zoals meedoen aan een wandelclub, een workshop gezonde voeding volgen of samen iets gezelligs doen om eenzaamheid tegen te gaan.”

Plek voor ideeën

Van jong tot oud: de campagne is voor iedereen bedoeld. “Om gezonder te leven hoef je echt niet je hele wereld om te gooien. Wij laten zien dat je vrij gemakkelijk en met kleine stappen al een groot effect kunt bereiken. We willen onze inwoners hiervoor de handvatten geven.” Heb jij zelf een leuk idee of initiatief dat past bij Midden-Delfland Kerngezond? Tips, een leuke activiteit of een eenvoudig recept voor een heerlijke, gezonde maaltijd: het is allemaal welkom. Stuur een mail en de informatie wordt opgenomen op de website.

Volledig scherm © Gemeente Midden Defland