Werken als pedagogisch medewerker met kinderen van baby tot de middelbare school

‘Juf Marieke, juf Marieke!’ Eva springt op en neer terwijl ze aan juf Marieke haar arm hangt en in haar oor toetert. ‘Mag ik deze jas aan om te gaan verven?’ Juf Marieke helpt Eva in de verfjas en moedigt haar aan iets heel moois te maken voor haar jarige broertje. Joelend rent Eva richting de verftafel.

Kinderen zien opgroeien

Zomaar een tafereel uit een middag Buitenschoolse Opvang op één van de veertien kindcentra van de protestantschristelijke organisatie voor opvang en onderwijs (PCO) Gelderse Vallei. Bij deze stichting werken zo’n 80 pedagogisch medewerkers en allemaal hebben ze hun eigen talenten, voorkeuren en ambities. Het mooie van werken bij deze stichting is dat je kinderen kunt zien opgroeien vanaf dat ze baby zijn, totdat ze zo ver zijn dat ze naar de middelbare school gaan. Veel van de kinderen bij PCO groeien op in zowel de kinderdag- of peuteropvang als het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang. Met steeds dezelfde gezichten om hen heen. Pedagogisch professionals die kinderen een veilige omgeving bieden en ze goed kennen, weten waarmee ze hen kunnen stimuleren tot activiteit en ontwikkeling, of juist om tot rust te komen en even vertroeteld te worden.

Ruimte voor iedereen

Als pedagogisch medewerker heb je de mogelijkheid om naast je werk op het kinderdagverblijf ook een rol te spelen in het onderwijs, bijvoorbeeld als onderwijsassistent. Zo kun je ‘jouw’ kinderen van dichtbij te blijven volgen in hun ontwikkeling en een rol blijven spelen in hun dagelijks leven. Natuurlijk zijn er ook genoeg pedagogisch medewerkers die het juist fijn vinden om een vaste leeftijdsgroep te hebben – ook dat kan. Een belangrijke waarde bij PCO is dat niet alleen ieder kind welkom is, maar ook iedere medewerker. Er is ruimte voor iedereen om op zijn of haar manier de wereld tegemoet te treden en persoonlijke ambities te verwezenlijken. Waar mogelijk ondersteunt PCO met een opleiding of training. Ook maken we bijvoorbeeld ruimte om een dag per week een specialisatie uit te oefenen. In dit filmpje zie je hoe PCO-collega Janneke haar werk als professional in de opvang beleeft: