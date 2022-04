Werken bij de brandweer? Deze dankbare werkzaamheden staan je te wachten

WPFGWie bel je als er brand is, een mens of dier in nood is of als je flinke schade hebt na een storm? Juist: de brandweer. Al honderden jaren kunnen we in Nederland 24/7 rekenen op de brandweer. Waar brandweerlieden vroeger vooral uitrukten om brand te bestrijden, doen ze vandaag de dag nog zoveel meer.

Geen enkele dag is hetzelfde bij de brandweer. Naast brandbestrijding is het verlenen van hulp bij ongevallen een pittige maar dankbare taak die de brandweer op zich neemt. Ook zet de brandweer zich in voor het voorkomen van incidenten middels voorlichting en advies.

Frank is brandweerman en hulpverlener

Frank Lansman werkt al bijna 25 jaar bij de brandweer (veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond). Hij heeft de ontwikkeling binnen het beroep in levenden lijve ondervonden. “Vroeger was je ‘alleen’ brandweerman. Nu ben je brandweerman en hulpverlener in één”, zegt Lansman hierover. Door brandweerman te worden, ging zijn jongensdroom in vervulling.

Vroeger waren de branden heftiger. “In oude delen van Rotterdam had je nog veel houten trappen, als het daar brandde, sloeg het vaak snel uit. In de betonnen complexen van nu blijft de brand gelukkig vaak beperkter. Maar de snel veranderende maatschappij zorgt tegelijk wel voor nieuwe risico’s die ook het brandweervak complexer maken.”

Volledig scherm Frank Lansman, Brandweerman. © Megin Zondervan

Levensreddend werk

Vanaf 2006 wordt de brandweer ook gealarmeerd voor reanimaties. Het aantal mensen dat een reanimatie overleeft, is daarmee enorm gestegen. Als brandweerman en -vrouw red je levens, soms ook door belletjes die heel onschuldig lijken. “Ik ben een keer uitgerukt voor een rookmelder die maar bleef piepen. 9 van de 10 keer is het een batterijtje, maar in dit geval was het goed mis. De mensen hadden de rookmelder al in de keukenla gelegd en wilden eigenlijk niet eens de brandweer bellen. Bij meting bleek de CO2 levensgevaarlijk hoog”, zegt de brandweerman, die het ‘stukje’ hulpverlening het leukste aan zijn vak vindt.

Als je gaat werken bij de brandweer ben je verzekerd van uitdagend en dankbaar werk dat nooit stopt. Iets voor jou? De brandweer is altijd op zoek naar versterking.

Brandweer zijn is topsport

Om het werk goed te kunnen doen, is het belangrijk dat je zowel mentaal als fysiek topfit bent. Daarom is er binnen de organisatie veel aandacht voor vitaliteit. De World Police & Fire Games (WPFG) die iedere twee jaar worden gehouden, onderstrepen dit. Het evenement toont de sportiviteit en verbroedering die heerst tussen de toppers uit de hulpverlening. Sinds 1989 doet Nederland mee aan dit wereldwijde sportevenement. Lansman zelf won in 2019, tijdens de WPFG in China, 3 medailles.

Dit jaar vinden de World Police & Fire Games in Rotterdam plaats. Tijs van Lieshout (voorzitter Brandweer Nederland en Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio) zegt hierover: “Ik ben nu al trots op de bijna 850 brandweermensen die zich aangemeld hebben om mee te sporten. Sport zorgt voor een vitale organisatie, zowel fysiek als mentaal.” Van Lieshout vindt het mooi om te zien dat een evenement als dit de hulpverleners samenbrengt. “Voor mijzelf staat de 10 kilometer Cross Country op het programma, maar daarnaast ben ik er natuurlijk ook om al mijn brandweercollega’s aan te moedigen.”

Benieuwd hoe de World Police & Fire Games eraan toe gaan? Bekijk de video:

Je staat er nooit alleen voor

Collegialiteit is binnen het brandweervak erg belangrijk, weet ook Lansman als geen ander. Hij maakt, naast zijn functie, deel uit van het Team Collegiale Ondersteuning. “Je maakt veel mee met je collega’s. Mooie, maar ook minder mooie dingen. Gelukkig ben je daarin nooit alleen; er staat altijd een hele ploeg achter je”, besluit de brandweerman.

Werken bij de brandweer?

De brandweer streeft naar een team dat zo divers mogelijk is. De brandweer zoekt door heel Nederland momenteel nog nieuwe collega’s. Benieuwd of er iets voor jou bij zit? Bekijk dan hier de vacatures.

Daarnaast is ook bijna elke kazerne bij jou in de buurt op zoek naar brandweervrijwilligers. Loop eens binnen voor een gesprek en kijk ook eens op de pagina Parttime hero.