Werken bij de grootste snackfabrikant: elke vrijdag snackdag

Van GelovenEen indrukwekkend CV heb je hier niet per se nodig, je moet wel van aanpakken weten. De grootste snackfabrikant van Europa is op zoek naar operators en teamleiders. ‘We zijn gewoon een lekker Brabants bedrijf waar een ongedwongen sfeer hangt. Elke dag zetten we met elkaar de schouders eronder en maken we er iets moois van”.

Van Geloven is wereldspeler in de snackproductie. Er zijn volop doorgroeimogelijkheden, er hangt een familiaire sfeer, en op vrijdag is het snackdag en wordt er genoten van het eigen gemaakte lekkers. Elke maand is er een ‘snackgesprek’: een klein groepje collega’s dat met de sitemanager praat over privézaken, en de sfeer op de werkvloer: wat gaat er goed en wat kan er beter? Vinger aan de pols dus.

Oog voor de mens

Het bedrijf groeit hard en is daarom op zoek naar nieuwe collega’s. “We kijken niet per se naar het CV en we hebben geen ingewikkelde sollicitatieprocedures” zegt Nicole Brants, sitemanager bij Van Geloven. Ze is eindverantwoordelijk voor alles wat er gebeurt op de productielocatie in Tilburg. Van de productie, kwaliteit en technische dienst tot aan personeelszaken.

Volledig scherm © Van Geloven Ze benadrukt dat alle werknemers bij Van Geloven de kans krijgen om door te groeien. “Vorige week heb ik iemand die ooit als operator begon, aangesteld als teamleider. Het zijn de mensen die ons bedrijf maken en daarom zorgen we goed voor ze. Zakelijk gezien, maar ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Collega’s die bijvoorbeeld de Nederlandse taal nog niet goed beheersen, bieden we taallessen aan”.

Operators en teamleiders gezocht

Volledig scherm © Van Geloven Van Geloven is op zoek naar operators en teamleiders. De operators bedienen en stellen de productielijn in. Zij zorgen ervoor dat de snacks in de beste kwaliteit van de lijn afkomen en dat alles schoon blijft. Het werk is heel afwisselend. De ene dag maak je ragout, op de andere vorm je loempia’s. Als operator is het handig om technisch onderlegd te zijn. Bij het schoonmaken moeten de machines in en uit elkaar worden gehaald. Maar, er zijn geen specifieke diploma’s nodig voor deze baan.

De teamleider, waar Van Geloven daarnaast naar zoekt, geeft leiding aan de operators. Daarbij is het belangrijk dat zij medewerkers zien, erkennen en waarderen en daarnaast continue bezig zijn met de productiedoelstellingen. Voor deze functie is HBO werk- en denkniveau vereist, maar is geen HBO-diploma nodig.

Enthousiast geworden?

Ben jij benieuwd naar de huidige vacatures? Neem een kijkje op de website.