Werken in de logistiek: veel kansen en mogelijkheden

Dachser NetherlandsWerken in de logistiek biedt volop mogelijkheden en is al langer populair aan het worden. Dat komt goed uit, want de vraag naar goed personeel is onder logistieke bedrijven erg groot. Wat kun je verwachten van een baan bij een logistieke dienstverlener? Om hierachter te komen kijken we naar de carrièremogelijkheden en gaan we in gesprek met een grote internationale speler binnen de sector. Ontdek of het iets voor jou is.

Van A tot Z

Logistiek is meer dan alleen het transport van goederen. Het is een verzamelnaam voor alles wat komt kijken bij het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van het transport, vanaf de eerste tot de laatste fase. Vaak wordt als eerste gedacht aan een baan als chauffeur of in de loods, maar er zijn veel meer functies nodig om het gehele logistieke proces goed te laten verlopen.

Zo is er bijvoorbeeld volop werk in de sales, op de klantenservice, HR, planning en administratie. Niet alleen in de carrièremogelijkheden vind je variatie, ook in de werktijden. Of je nou graag van 9 tot 5 werkt, juist een vroege vogel of een nachtbraker bent, met de flexibele werktijden is er voor elk wat wils. Dit bevestigt ook erkend leerbedrijf DACHSER. Het familiebedrijf is sinds 1930 een begrip in de logistiek en biedt klantgerichte oplossingen voor de gehele supply chain. De veelzijdige diensten van het bedrijf op het gebied van wegtransport, lucht- en zeevracht en warehousing zorgen voor een breed scala aan carrièremogelijkheden.

Volledig scherm © Ivonne Oranje “Werken in de logistiek is zoveel meer dan je direct bezighouden met de verplaatsing van goederen. Van IT, sales, tot aan de boekhouding, alle afdelingen zijn een onmisbaar onderdeel van het gehele logistieke proces. Een goede samenwerking in een hecht team staat hierbij centraal. De verschillende taken en verantwoordelijkheden zorgen voor afwisseling en uitdaging”, zo vertelt Ivonne Oranje, HR manager Benelux bij DACHSER.

Echte kansen

Logistiek is onmisbaar in onze samenleving en zal dat ook altijd zo blijven. Deze zekerheid maakt het een aantrekkelijke sector om in te werken. Het is een sector die altijd in beweging is, niet alleen in letterlijke zin, maar ook qua ontwikkeling die de sector doormaakt door middel van nieuwe technologieën.

Volledig scherm Als je ambitie hebt, dan ben je bij een logistieke dienstverlener aan het goede adres, want er zijn veel doorgroeimogelijkheden. Bij DACHSER wordt er gekeken naar de ambities en behoeften van medewerkers. Niet iedereen heeft dezelfde ambities, terwijl sommige dromen van een functie als teamleider of manager, is de ander gelukkiger in de huidige functie.

Echter zijn de mogelijkheden er altijd, het behalen van een mbo- of hbo-diploma via het leerbedrijf is hier een voorbeeld van. Daarnaast kun je waardevolle interne en externe trainingen volgen en zelfs een tijd bij een andere afdeling meelopen om te kijken of er een match is. “Er wordt daarbij altijd gekeken naar de individuele situatie. Een gemotiveerde medewerker laten wij niet vallen, integendeel. Wij willen niet alleen ons bedrijf, maar zeker ook onze medewerkers naar een hoger niveau tillen”, vertelt Oranje. Het motto ‘Move the world, move your future’ is dan ook zeker geen loze spreuk.

Ervaring uitbreiden

DACHSER heeft in Nederland 6 vestigingen, waarvan de grootste zich bevinden in Waddinxveen en Zevenaar, en wereldwijd 376 vestigingen. Het internationale karakter van de logistiek nodigt medewerkers uit om meer ervaring en nieuwe vaardigheden op te doen. Denk bijvoorbeeld aan het leren van een vreemde taal om de communicatie met buitenlandse klanten en partners soepeler te laten verlopen. Ook biedt het mooie kansen voor internationale carrières en emigraties.

Ben je benieuwd welke kansen er op jou liggen te wachten? Bekijk hier alle vacatures en reageer direct.