Werken in de ouderenzorg: ‘Had ik mijn roeping maar eerder gevonden’

WelThuisWerken in de ouderenzorg eentonig? Absoluut niet, zeggen Bas Dorst (31) en Nathalie Schutter-Klos (39). Nathalie is kwaliteitsverpleegkundige bij woonzorgcentrum Vivaldi in Zoetermeer, Bas werkt als verzorgende IG bij woonzorgcentrum Buytenhaghe. “Soms denk ik: had ik mijn roeping maar eerder gevonden.”

Buytenhaghe en Vivaldi zijn twee van de in totaal zestien woonzorgcentra van zorgorganisatie WelThuis waar kwetsbare ouderen en chronisch zieken een thuis vinden. Hoewel elke locatie een eigen karakter heeft, hebben alle woonzorgcentra één ding gemeen: de professionele en persoonsgerichte zorg die er 24 uur per dag aan de bewoners geboden wordt. “Bij andere zorgorganisaties is de werkwijze vaak leidend waar de bewoners zich op moeten aanpassen”, zegt Nathalie. “Bij WelThuis staan de bewoners en hun wensen en behoeften centraal.”

Aanspreekpunt

Nathalie werkt sinds 2018 bij Vivaldi als kwaliteitsverpleegkundige. In deze functie is zij verantwoordelijk voor de inhoudelijke zorg en is ze de schakel tussen het management en de werkvloer. “Bij complexe casussen kijk ik samen met hen naar de zorg van een cliënt en hoe we die kunnen verbeteren.”

Hoewel haar functie relatief nieuw is, voelt Nathalie zich als een vis in het water. “Overal waar ik kom, word ik warm ontvangen. De sfeer is goed en de betrokkenheid van de medewerkers bij de bewoners is groot. Als ik een vraag heb, dan komen er wel zes vragen terug. Ik heb misschien niet overal meteen een antwoord op, maar ik merk dat de medewerkers het graag goed willen doen voor de bewoners en eventuele problemen zo snel mogelijk willen oplossen.”

Toekomst in de zorg

Volledig scherm Vivaldi © WelThuis Bas, die in maart van dit jaar zijn diploma Verzorgende IG behaalde, ervaart die betrokkenheid ook. “Als ik vragen heb over verpleegkundige handelingen, dan kan ik altijd terecht bij medewerkers van andere afdelingen.” Drie jaar geleden had Bas niet kunnen vermoeden dat zijn toekomst in de zorg zou liggen. “Ik heb een achtergrond in de gastvrijheidsindustrie. Voor de coronapandemie werkte ik als leidinggevende bij een espresso- en wijnbar in Zoetermeer.”

Kans pakken

Via een vacature van WelThuis kwam hij eerst bij woonzorglocatie De Rozentuin terecht als Zorghulp. Deze functie was speciaal in het leven geroepen om de zorg te ondersteunen tijdens de coronapandemie.

Al snel vroeg de locatiemanager of hij geïnteresseerd was in een versnelde opleiding tot verzorgende IG. “Die keuze was vrij snel gemaakt. Mede dankzij mijn moeder, die bij InBeweging, net als WelThuis ook onderdeel van Fundis, in de revalidatie werkt. Zij heeft me gestimuleerd om deze kans te pakken. Bovendien waren nieuwe medewerkers hard nodig.”

Zorgplan

Sinds september werkt Bas bij woonzorgcentrum Buytenhaghe in Zoetermeer. “De zorg en horeca lijken wel een beetje op elkaar. In de horeca ging het om de gasten het zoveel mogelijk naar hun zin te maken, nu staan de zorgvragen van de bewoners centraal.” Het zorgplan is hierbij leidend. Bas: “Elke verzorgende IG is ook EVV’er, dat wil zeggen, Eerst Verantwoordelijk Verzorgende/ Verpleegkundige. Dat houdt in dat je het eerste aanspreekpunt bent voor een of meer cliënten en hun naasten. Bovendien heb je als verzorgende IG ook regelmatig contact met andere disciplines, zoals een arts, fysio- en ergotherapeut, een diëtist en een psycholoog.”

Quote Persoonsge­rich­te zorg staat bij WelThuis voorop. Wat vindt iemand echt belangrijk? Maar ook: wat kan iemand nog zelf? We proberen zelfred­zaam­heid wel te stimuleren. Nathalie Schutter-Klos

Naasten

Familie, vrienden en bekenden zijn bij WelThuis een onmisbare schakel in de zorg voor een bewoner. Bas: “Bij een eerste gesprek over een zorgplan zijn altijd naasten aanwezig, om de achtergrond van een nieuwe bewoner in kaart te brengen. Ook kijken we altijd of een naaste niet alleen iets kan betekenen voor zijn of haar familielid, maar voor de hele bewonersgroep”. Nathalie vult aan: “Persoonsgerichte zorg staat bij WelThuis voorop. Wat vindt iemand echt belangrijk? Maar ook: wat kan iemand nog zelf? We proberen zelfredzaamheid wel te stimuleren.”

Roeping

Bas en Nathalie zouden iedereen willen aanraden om bij WelThuis aan de slag te gaan. “Je kunt met allerlei verschillende doelgroepen werken. En er zijn genoeg doorgroeimogelijkheden. Ik ga jaarlijks naar minimaal vijf congressen om me bij te scholen. Heeft een bewoner bijzondere zorg nodig, dan krijg ik alle ruimte om mee erin te verdiepen.” Ook Bas heeft zijn roeping gevonden. “Werken in de ouderenzorg kan mentaal en fysiek uitdagend zijn. Maar als je ziet wat je ervoor terugkrijgt, valt al het andere daarbij in het niet. Bovendien krijg je alle ruimte om jezelf te ontwikkelen. Soms denk ik: had ik dit maar eerder gedaan.”

