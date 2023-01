Werken in de techniek: ‘Bij ons bedrijf sleutel je elke dag aan iets anders’

Jean HeybroekTechnologie verandert snel en daarmee ook technische beroepen. Door robotisering en de komst van elektrische auto’s is er bijvoorbeeld voor automonteurs over pakweg tien jaar beduidend minder werk. In andere sectoren zitten bedrijven juist te springen om goed opgeleide monteurs die toe zijn aan een nieuwe uitdaging.

Een daarvan is Jean Heybroek in Houten. “Wij leveren zeer veel verschillende producten en werken met de nieuwste technieken”, zegt managing director Eric van Susante. “Alle facetten van techniek komen bij ons voorbij, van hydrauliek tot mechanica en van elektrotechniek tot assemblage. Onze monteurs sleutelen hier elke dag aan iets anders en dat maakt het werk voor hen heel afwisselend en uitdagend.”

Professioneel onderhoud

Jean Heybroek levert duurzame technische producten en machines voor professioneel onderhoud in maar liefst vijf verschillende segmenten: groentechniek, beregening, transporttechniek, reinigingstechniek en grondtechniek. Het assortiment groentechniek bestaat uit verschillende maaimachines om golfbanen, openbaar groen en sportvelden te onderhouden. Van Susante: “Grote voetbalclubs zoals PSV en Feijenoord houden hun grasmat in topconditie met onze machines.” Ook beregening is een specialiteit van het bedrijf, dat onder meer irrigatiesystemen levert voor de landbouw en voor de golf-, sport- en recreatiesector. “Hoe er met water wordt omgegaan, is vanwege de klimaatverandering nu belangrijker dan ooit”, zegt Van Susante. Vanuit de transporttak levert Jean Heybroek golfkarren. “Om personen en goederen te vervoeren in bijvoorbeeld ziekenhuizen en op vliegvelden, maar onze golfkarren zijn ook te vinden op evenementen als de Grand Prix en de KLM Open.”

Markt in opkomst

Naast apparatuur voor groen- en watertechniek heeft de leverancier ook schrobmachines, veegmachines en schoonmaakrobots. Daarbij richt zij zich vooral op grote logistieke bedrijven en de industrie. Voor het ondergronds aanleggen, vernieuwen of verzwaren van kabels en leidingen levert het bedrijf onder meer grote horizontaal gestuurde boorinstallaties. “Een oplossing om onder wegen, rivieren en spoorbanen door te boren”, legt Van Susante uit. “Door de elektrificatie en uitbreiding van het glasvezelnetwerk is deze markt enorm in opkomst.”

Optimaal presteren

Voor alle productgroepen van het bedrijf geldt dat service voorop staat. “Onze slogan luidt niet voor niets: ‘Wij helpen u optimaal te presteren’. Daarvoor hebben we goede techneuten nodig. Het kennisniveau ligt hoog maar ook minder ervaren monteurs zijn welkom.” Mits je bereid bent om te leren, voegt Van Susante eraan toe. “Voordat je zelfstandig aan de slag gaat, volg je eerst intern een opleiding en trainingen bij leveranciers.”

Doorgroeien

Bij Jean Heybroek en moederbedrijf Royal Reesink zijn er volop mogelijkheden voor ontwikkeling. Wie bij Jean Heybroek aan de slag gaat, kan rekenen op een baan met perspectief. “En”, zegt Van Susante, “op een hoop collegialiteit. Er wordt hard gewerkt, maar plezier is minstens zo belangrijk. We hebben een hecht team dat samen leuke dingen onderneemt, maar dat bovenal alles voor elkaar over heeft.”

Iets voor jou?

