Werken in de techniek: carrière met volop mogelijkheden

Snel bij- of omgeschoold

Vastigheid en zekerheid dus, maar wel graag in een interessante baan met veel doorgroeimogelijkheden. “Ik moet mijn dak niet te snel bereiken en wel uitdaging hebben,” legt de Nijmegenaar uit. Als loodgieter in de utiliteit heeft hij die uitdaging gevonden. “De opleiding duurt officieel maximaal 3 jaar, maar ik heb het in één jaar gedaan. In het eerste jaar liep ik mee om grote technische ruimtes te maken van distributiecentra, nu ben ik er inmiddels zelf verantwoordelijk voor.”

Vrijheid en ruimte voor ambities

Bovendien merkt Guus dat hij in deze sector veel vrijheid krijgt. “Mijn leidinggevende is heel blij met mijn ambities en niks is te gek qua ondersteuning. Hopelijk kan ik doorgroeien naar leidinggevende monteur of ooit zelfs uitvoerder.” Het werk zelf bevalt heel goed: “Het is heel leuk. Lekker met je handen bezig zijn, een stuk ambacht. Dat vind ik mooi. Bovendien zijn de collega’s gezellig en wordt het werk goed ingepland. Natuurlijk ben je de hele dag bezig, maar de werkdruk is gelukkig prima.