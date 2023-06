Werken in het voortgezet onderwijs: een veelzijdig en mooi vak

Persoonlijke aandacht

De Rientjes Mavo is een kleinschalige school voor vmbo-TL waar persoonlijke aandacht erg belangrijk is. De slogan “Ik zie je op de Rientjes” is er niet voor niks. Hier wordt elke leerling gezien en gehoord. Met ongeveer 400 leerlingen biedt de school een veilig en prettig leerklimaat waar docenten de leerlingen leren kennen en de aandacht geven die ze nodig hebben.