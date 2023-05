Weten de mensen om jou heen wat jouw wensen zijn?

C.V.U. UitvaartzorgDe uitvaart: veel mensen vinden het moeilijk om erover te praten. Toch is het fijn, zeker voor de nabestaanden, als je er nu al eens samen over praat en eventueel jouw wensen vastlegt. Want juist in die intens verdrietige dagen, vlak na een overlijden, moet er enorm veel geregeld worden.

“Er gebeurt veel in een mensenleven”, vertelt Marco Stolk, directeur van CVU Uitvaartzorg. “We beleven waardevolle momenten en maken mooie herinneringen. Als je komt te overlijden, wil je herdacht worden zoals je was. De uitvaart als mooie herinnering voor de nabestaanden. Respectvol en op een manier die past bij de overledene, zodat een uitvaart steun en troost biedt aan de nabestaanden.”

Dat klinkt waardevol, maar hoe maak je de juiste keuzes in een emotionele periode waarin je afscheid moet nemen van een dierbare? “In de eerste plaats is het heel fijn voor de nabestaanden als je bij leven bespreekt wat jouw wensen zijn”, tipt Stolk. “Als je dat niet zo goed weet, kan je ook aangeven wat je absoluut niet wil. Die kennis geeft de nabestaanden houvast als ze jouw uitvaart regelen. Je kunt bij ons terecht voor een kosteloze voorbespreking. Dat kan als je in je laatste levensfase zit en weet dat het einde nadert, maar ook als je ervan uit mag gaan dat je nog heel wat jaren te leven hebt. Daarnaast organiseren wij informatiedagen en lezingen. Tijdens deze bijeenkomsten kan je in een ongedwongen sfeer met onze medewerkers praten.”

Laat je adviseren en inspireren

“We komen wel eens bij nabestaanden die geen idee hebben of de overledene gecremeerd of begraven wilde worden. De uitvaartverzorgers van CVU Uitvaartzorg hebben jarenlange ervaring en door met de nabestaanden in gesprek te gaan, lukt het vaak toch om een beslissing te nemen waar iedereen een goed gevoel bij heeft. Dat vinden wij heel belangrijk. Je kunt uitleggen wat de technische verschillen zijn tussen een crematie en een begrafenis, maar juist die gevoelsmatige verschillen zijn essentieel. Natuurlijk zijn wij niet degene die beslissen hoe de uitvaart eruit komt te zien, maar we kunnen wel adviseren en inspireren. Er is heel veel mogelijk, waardoor een uitvaart echt past bij de overledene en resulteert in een liefdevolle herinnering voor de nabestaanden.”

Transparant over de kosten

Volledig scherm © C.V.U. Uitvaartzorg Die aandacht voor de gevoelens van de nabestaanden, stopt niet na de uitvaart. “We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat mensen met een goed gevoel kunnen terugkijken op het afscheid en alles wat daarbij komt kijken. En hoewel we liever niet over geld praten als er net iemand is overleden, kunnen we er niet onderuit: een uitvaart kost geld. Juist omdat mensen in deze periode heel kwetsbaar zijn, vinden we het belangrijk om vooraf goed te bespreken wat de te verwachten kosten zijn. We laten een kostenbegroting achter en de prijs die daarop staat, komt overeen met de prijs die ze later terugzien op de factuur.”

Nazorg door een professional

Bij veel mensen begint het rouwproces pas als de uitvaart achter de rug is en iedereen om hen heen het normale leven weer oppakt. Daarom biedt CVU Uitvaartzorg nazorg aan de mensen die daar behoefte aan hebben. “Nazorgmedewerkster en rouw- en verliesdeskundige Ellen van Bruggen staat na de begrafenis of crematie klaar om te helpen. In veel gevallen helpt praten om weer verder te kunnen gaan. En anders lucht het sowieso even op. Bovendien weet Ellen hoe en naar wie ze je kan doorverwijzen als je behoefte hebt aan extra hulp.”

