Weten hoe jij je huis kunt inrichten? Doe een interieurworkshop bij deze woonwinkel!

Je wilt je interieur veranderen, maar waar moet je beginnen? En hoe weet je wat er allemaal past bij wat je al hebt staan? “Een handige tip is om te beginnen bij de bank”, zegt Monique de Grood, woonstylist bij Löwik Wonen & Slapen. “Dat is het grootste object in de kamer. Vandaaruit kun je verder bouwen met kleuren, stoffen en accessoires.” Dit kun je allemaal leren bij de interieurworkshop van Löwik. “Tijdens de workshop geven we allerlei tips & tricks en leren we om out of the box denken. Hoe leuk is dat?”