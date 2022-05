Howaida en Laya zouden het liefst alle kinderen in Kanaleneiland, en in heel Utrecht, lid maken van de bibliotheek. Met de campagne ‘Wie dit leest … kan ook een boek lezen’ kunnen alle Utrechtse jongeren tot en met 17 jaar dit jaar gratis lid worden van de bieb. Zo stimuleert Bibliotheek Utrecht kinderen om meer te lezen. Howaida en Laya, twee leerlingen in groep 6 van obs De Panda, helpen enthousiast mee.

Lezen, lezen en nog eens lezen

Een kwart van de kinderen in Utrecht dreigt laaggeletterd van school te komen. De oplossing is simpel: lezen, lezen en nog eens lezen, van jongs af aan. Nederlandse kinderen krijgen meer taal op zich afgevuurd dan ooit: honderden WhatsAppberichten, de ondertiteling op Netflix of de achterkant van een pak hagelslag. Maar omdat korte berichten lezen en boeken lezen niet hetzelfde betekent voor je brein, neemt de taalvaardigheid jaarlijks toch af. Als je die korte berichten kunt lezen, kun je ook een boek lezen, is het idee. Wie iedere dag een kwartier in een boek leest, leert gemiddeld 1000 extra nieuwe woorden per jaar. Bovendien hebben kinderen die lezen meer inlevingsvermogen, een groter oplossend vermogen en presteren ze beter op school. Zo hebben ze uiteindelijk een betere startpositie in de maatschappij.

Utrechtse ambassadeurs

Heel Utrecht zet zijn schouders eronder. Het nijntje museum, FC Utrecht, McDonald’s Utrecht en Stichting Durf te Dromen doen al mee. Burgemeester Sharon Dijksma maakte haar jongste kind lid om de campagne af te trappen. Wethouder Anke Klein, van Cultuur en Onderwijs, en minister Dennis Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs zijn als echte Utrechters ook ambassadeur. Ze roepen alle ouders op om hun kinderen lid te maken van de bieb en meer te laten lezen.

Lezen doe je overal

Ook Howaida en Laya zijn ambassadeur. Lezen vinden ze allebei heel leuk om te doen. En ook heel belangrijk. “Het versterkt je woordenschat. Lezen doe je overal. Bij je rekenles, bij je taalles, bij alles.” Ze nemen kinderen mee naar de bieb, voor een pasje. En om boeken uit te zoeken, bijvoorbeeld over hun favoriete hobby. Als echte ambassadeurs roepen ze iedereen op om ook naar de bieb te gaan en lid te worden: “En wat extra leuk is: tot en met je 17e krijg je een gratis pasje van de bieb. Dus word nu ook lid van de bieb!”

Word ook lid

Aanmelden als lid van de bibliotheek is heel gemakkelijk. Het kan in alle 13 wijkvestigingen in Utrecht, of online. Klik hier om direct je kinderen gratis lid te maken.

… of word ambassadeur!

Ken jij kinderen in je omgeving die nog geen lid zijn van de bieb? Dan kun jij ook helpen. Wijs ze op het gratis lidmaatschap. Of meld je aan als ambassadeur. Alle informatie over de campagne en de ambassadeursfilmpjes vind je op bibliotheekutrecht.nl/wieditleest.