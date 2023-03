Wifi-vragen? Drie gouden tips voor thuiswerken op topsnelheid

ZiggoWat is voor de meeste thuiswerkers net zo essentieel als zuurstof, koffie of een goede bureaustoel? Juist, wifi waarop je kunt vertrouwen. Mocht het online tegenzitten, dan staat de Wifi Crew dag en nacht voor je klaar. Hieronder vind je enkele antwoorden op de top drie meestgestelde wifi-vragen.

Voor de coronacrisis werkten Nederlanders gemiddeld 3 uur per week thuis. Nu is dat volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid meer dan verdubbeld, naar 6,5 uur. Thuiswerken blijkt een blijvertje. Gelukkig maar, want dat scheelt een hoop fileleed en reistijd.

Is de downloadsnelheid op jouw werkplek niet je-van-het, of komt de Teams-presentatie of Zoomvergadering met horten en stoten tot (stil)stand? Hoogste tijd om de hulptroepen in te schakelen, de Wifi Crew van Ziggo. Ze zijn altijd bereikbaar via chat of telefoon en kunnen zelfs op afstand met je meekijken. Hoewel je hopelijk niet dag en nacht aan het werk bent, kunnen deze redders in nood je 24/7 voorzien van een advies op maat. Zo kun je ook hulp inschakelen als je dag eens vroeg begint.

#1 Ik heb een zwak wifi-signaal op zolder. Wat kan ik hieraan doen?

Mo van de Wifi Crew weet een goede oplossing: “De zolder is een favoriete locatie voor de thuiswerkplek omdat je hier vaak het verst weg bent van huiselijke drukte. Maar die locatie is ook het verst weg van het punt waar de meeste modems staan, namelijk de meterkast of woonkamer. Zeker in het geval van betonnen muren, stalen deuren en stenen vloeren is het lastig voor wifi om zo’n afstand te overbruggen. Hoe verder weg, des te zwakker het signaal.

De beste oplossing? Gebruik een internetkabel om de wifi-punten met elkaar te verbinden. Het type kabel heet een UTP-kabel, handig om te weten. Vaak heb je die al in huis of zat hij bij het installatiepakket. Check wel altijd of de kabels geen knikken of breuken hebben. En zorg ervoor dat de kabel minimaal van cat5e-kwaliteit is, dit staat altijd op de kabel.”

#2 Ik wil liever geen kabels aanleggen. Heb je een andere tip?

Naomi van de Wifi Crew: “Een kabel is de beste oplossing om zelfs op de meest afgelegen plekken te profiteren van krachtige en stabiele verbinding. Maar misschien vind je zo’n kabel aanleggen gedoe of geen mooi gezicht. Dan zijn slimme wifi-punten een oplossing. Dit noemen we bij de Wifi Crew ‘SmartWifi pods’. Hiermee breid je het wifi-signaal in huis uit, zodat apparaten op minder goed bereikbare plekken ook verbinding kunnen maken met het wifi-netwerk.

Het installeren is supersimpel. Mijn advies: plaats de SmartWifi-pods ongeveer anderhalve meter boven de vloer en daar waar je wifi nog wel werkt.”

#3 Ik wil sneller bestanden downloaden. Wat is het advies?

De oplossing van Alex van de Wifi Crew: “In de meeste gevallen is de veroorzaker van traag internet een te grote afstand tussen zender en ontvanger. Dat kun je simpel zelf oplossen door de apparatuur dichterbij het wifi-punt te plaatsen. Is het probleem daarmee nog niet uit de lucht? Doe de stekker van het apparaat en modem dan even opnieuw in het stopcontact, dat verricht soms wonderen.

Voor de zekerheid zou ik een minuut wachten met het opnieuw inschakelen. Is de wifi dan nog steeds niet snel genoeg, neem dan contact op de Wifi Crew. Ook kunnen we als dat nodig is (en je dat oké vindt) meekijken via de camera van je smartphone bijvoorbeeld. We zijn altijd bereikbaar en geven advies op maat, zodat jij kunt genieten van de best mogelijke wifi ervaring.’’

