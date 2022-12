Wil je streamen: dit zijn dé 5 nieuwe bingewatch-hits op Netflix en Videoland

T-MobileDe kerstvakantie is met zijn koude korte dagen en lange donkere avonden de perfecte periode om schaamteloos series te bingewatchen. Het is dan ook niet zo gek dat er deze tijd van het jaar veel nieuwe releases zijn. Zie jij door de bomen het bos niet meer? Deze lijst met vijf gloednieuwe series wil je niet missen.

Ze zijn allemaal op Videoland en/of Netflix te vinden, dus te streamen waar en wanneer je maar wilt. T-Mobile, Netflix en Videoland hebben hun krachten gebundeld zodat je heel eenvoudig ongestoord verder kunt kijken wanneer je onderweg bent: ideaal, want deze series laten je niet meer los.

Een enkeltje Parijs s’il vous plaît - Emily in Paris (seizoen 3)

Oui, oui, eindelijk kunnen we weer gaan genieten van nieuwe avonturen van de Amerikaanse Emily in Parijs. Dat dit smullen is, weten we al van de eerste twee seizoenen. In de gloednieuwe trailer valt te zien dat de serie precies verdergaat waar ze gebleven was. Emily is nog altijd druk met haar werk, maakt veel exclusieve uitstapjes en… de keuze tussen haar knappe klasgenoot Alfie en charmante chef-kok Gabriel heeft ze overduidelijk nog niet gemaakt. Met wie zal Emily uiteindelijk eindigen? Te zien op Netflix.

Van ambitieuze politieman naar koelbloedige moordenaar - Martin H.

Voor de liefhebbers van true crime is er goed nieuws: er komt weer een nieuwe waargebeurde Nederlandse misdaadserie op Videoland. De driedelige documentaire Martin H. vertelt het verhaal van de ambitieuze politieagent Martin Hoogland die afgleed in corruptie, zich uiteindelijk aansloot bij de Joegoslavische maffia en de geschiedenis in ging als de moordenaar van Europa’s grootste drugsbaron, Klaas Bruinsma. Hoogland krijgt 20 jaar gevangenisstraf. Als hij in 2004 tijdens zijn resocialisatietraject naar buiten mag, wordt hij op straat doodgeschoten. Te zien op Videoland.

De spraakmakende serie van de Sussexes - Harry & Meghan

De veelbesproken en langverwachte documentaire over Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle is vanaf nu in zijn geheel op Netflix te bekijken. In de serie vertellen de Sussexes onder meer uitgebreid over de motivatie voor hun stap terug binnen het Britse koningshuis. In de trailer zegt Harry onder meer dat hij ‘er alles aan moest doen’ om zijn gezin te beschermen. Ook heeft hij het over ‘de pijn en het lijden’ van vrouwen die trouwen met leden van het Britse koningshuis. Hiermee doelt hij op zijn moeder prinses Diana, die in 1997 overleed bij een auto-ongeluk toen ze werd achtervolgd door paparazzi. Te zien op Netflix.

Breekt zo lekker de week - Wednesday

Nog maar net verschenen en nu al een wereldwijde hit: Wednesday. De serie is gebaseerd op het personage Wednesday uit de welbekende The Addams Family. In deze nieuwe achtdelige serie volgen we de schooljaren van de inmiddels 16-jarige Wednesday Addams aan de Nevermore Academy waar ze haar paranormale gaven onder de knie probeert te krijgen. Daarnaast poogt ze een gruwelijke seriemoordenaar tegen te houden die haar stad terroriseert en is ze bezig met het oplossen van een moordmysterie waarbij haar ouders 25 jaar geleden betrokken waren. Te zien op Netflix.

Wil je deze stropdas van me aannemen? - Prince Charming

We sluiten deze lijst af met een waargebeurd sprookje van eigen bodem. In Prince Charming gaat de aantrekkelijke 30-jarige acteur, danser en zanger Diego González-Clark op zoek naar de liefde van zijn leven. De datingshow speelt zich dit seizoen af op het Griekse eiland Kreta waar twaalf knappe mannen gaan vechten om Diego’s laatste stropdas. De winnaar is degene die met hem mee naar huis mag. Dat het sprookje een happy ending kan hebben, bewijzen de mannen uit het eerste seizoen wel. Marvin, de Prince Charming van destijds, stapt in juni 2023 in het huwelijksbootje met zijn Ferdi die hij via het programma ontmoet heeft. Te zien op Videoland.

