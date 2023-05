Wil jij deze zomer lekker in je vel zitten? Trap dan niet in deze valkuil

YakultVoel jij de hete adem van de zomer in je nek om snel fit te worden? Pas op dat je daarbij geen onverstandige voedselkeuzes maakt, want dat werkt averechts: je gaat er juist slechter van in je vel zitten. In dit artikel lees je wat wel helpt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Met de zomer voor de deur kijken veel mensen nog kritischer in de spiegel, want die bikini of die zwembroek gaat binnenkort weer aan. In een poging nog snel wat pondjes kwijt te raken, denken sommigen gezonde keuzes te maken door bijvoorbeeld bepaalde voedselgroepen uit te sluiten. Het is begrijpelijk, maar niet verstandig. Je darmen worden er namelijk niet blij van – en daarom jij uiteindelijk ook niet.

Waarom koolhydraten mijden niet verstandig is

Koolhydraatarme diëten zijn populair. En daar is weinig mis mee als het gaat om het mijden van geraffineerde koolhydraten. Denk aan suikers in gebakjes, snoep en frisdrank. Maar het kan problematisch worden als je ook onbewerkte koolhydraten links laat liggen. Alleen al omdat je de voedingsvezels uit producten als volkoren rijst, brood, bonen en bepaalde vezelrijke groenten nodig hebt. Het Voedingscentrum adviseert om minimaal 40 procent van je energie uit koolhydraten te halen. Vrouwen hebben ongeveer 30 gram vezels per dag nodig, mannen 40 gram. Maar slechts 1 op de 10 Nederlanders komt aan deze hoeveelheid.

Vezels houden je darmflora in balans

Krijg je te weinig vezels binnen, dan heeft dat een ongunstige invloed op de darmflora. Dat zit zo: voedingsvezels zijn ‘goede’ koolhydraten die niet in de dunne darm afgebroken kunnen worden. Maar in de dikke darm weten de bacteriën er wel raad mee: ze zetten de vezels (via fermentatie) om in voor je lichaam essentiële stoffen. En dat fermentatieproces draagt weer bij aan een evenwichtige balans van bacteriën in je darmen. Bovendien zorgen vezels ervoor dat je langer verzadigd bent, wat weer helpt voorkomen dat je naar ongezonde snacks grijpt.

Gevolgen van te weinig vezels

Komen er te weinig vezels aan in je darmen, dan functioneert je immuunsysteem minder goed (want dat bevindt zich grotendeels in de darmen). Producten met vezels zijn voedsel voor de goede bacteriën in de darm en dragen zo bij aan een goede afweer, want die bacteriën ondersteunen het immuunsysteem. Eet je te weinig vezels, dan kun je last krijgen van obstipatie, een verminderde weerstand en op termijn neemt ook de kans op darmontstekingen en darmziekten toe.

Wat helpt wel?

Kortom: dat moet je niet willen. Maar wat kun je dan wel doen om beter in je vel te zitten? Stiekem weet je het misschien wel: meer bewegen, goed slapen, de juiste voeding eten en voldoende ontspannen. Van goed slapen worden je darmen blij, en andersom helpen gezonde darmen je om beter te slapen.

Je darmen houden verder van voeding die onbewerkt en vezelrijk is. Met groente, fruit, volkoren producten, peulvruchten, noten, bonen en aardappels zit je goed. Ook toont onderzoek1 aan dat probiotica kunnen bijdragen aan een gebalanceerde darmflora. Probiotica zijn goede bacteriën die onder andere in bepaalde zuivelproducten zitten. Deze gunstige bacteriën bereiken levend de darmen en kunnen daar een positief effect op de gezondheid hebben. Voelen je darmen zich goed, dan voel jij je ook beter. Wedden dat je straks echt lekker in je vel zit?

Meer weten over de invloed van darmen op je gezondheid? Kijk op de website van Yakult.

Lees meer Naar het dossier Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bronvermelding:

1 “Effects Of Probiotics And Prebiotics On Our Microbiota”- International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (2021)