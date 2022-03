Wil jij werken in een splinternieuw bedrijfsgebouw aan de Neonweg? Neem een kijkje

Een bijzonder en divers project

Het project bestaat uit een bedrijfscomplex met zes bedrijfsgebouwen. Elk daarvan heeft naast heel veel bedrijfsruimte ook zes à zeven parkeerplaatsen. De bedrijfsgebouwen kunnen gebruikt worden als bijvoorbeeld werkplaats, opslagruimte, magazijn of montageruimte. Zoals in het ruime bestemmingsplan is aangegeven.

Ideale ligging

De ligging is in ieder geval top. Bedrijventerrein Isselt ligt pal aan de Eem en vlakbij de binnenstad, station Amersfoort Centraal en het Eemplein. De snelwegen A1 en A28 bevinden zich op enkele minuten rijden en de bereikbaarheid met openbaar vervoer is prima. Het nabijgelegen Eemplein en omgeving bieden volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te ontspannen op de pleinen. Dit kan in het groen of langs het water. Met de ontwikkeling van ‘Lang Eem en Spoor’ wordt dat alleen nog maar aantrekkelijker.

Veel licht en ruimte

Vrije keuze

De aangeboden bedrijfsgebouwen worden casco opgeleverd en zijn flexibel in te delen. Mocht je de panden onderling willen koppelen; is dat mogelijk. Zo kun je de ruimte helemaal naar jouw wens samenstellen. Meer informatie over de precieze afmetingen en de prijzen van de ruimtes vind je op de website.

Toekomstgericht

Ideale locatie en bereikbaarheid

Ook niet onbelangrijk: de Isselt is zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed bereikbaar. Vanaf het bedrijventerrein rijd je zo de uitvalswegen A1 en A28 op. Daarnaast ben je via de Bunschoterstraat en de Amsterdamseweg in tien minuten in het centrum van de stad. Dit is ideaal.



Is je interesse gewekt en ben je nieuwsgierig naar meer details? Neem dan telefonisch contact op met MVGM Bedrijfsmakelaars (088 432 4577) of met Zuijdplas & Partners Bedrijfshuisvesting (030 634 2225).