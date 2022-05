Wilco ternauwernood gered van faillissement

QreditsAls er iemand is die leeft voor zijn vak, dan is het Wilco Kruijt wel. Met zijn gelijknamige restauratie- en schadeherstelbedrijf bevindt hij zich dagelijks tussen de auto’s. Of ze nu opgeknapt moeten worden of nog strakker in de lak; de specialist regelt het. De crisis ontnam hem echter bijna zijn passie, maar Qredits stak daar een stokje voor.

Hij is inmiddels alweer veertien jaar onderweg als ondernemer. En wie Kruijt (54) hoort vertellen over de liefde voor zijn vak, weet direct dat hij nog lang niet klaar is. Niets vreemds, aangezien het opknappen van auto’s hem met de paplepel werd ingegoten door zijn vader. “Het was altijd mijn plan om zijn zaak over te nemen”, zegt Kruijt. “Maar omdat mijn broer dit ook wilde, besloot ik op andere plekken ervaring op te gaan doen. Zoals je ziet heeft dit uiteindelijk geleid tot de oprichting van mijn eigen bedrijf.”

Ben jij ook de trotse eigenaar van een mooi bedrijf, maar zou je graag wat vaker willen sparren met andere ervaren ondernemer? Qredits biedt coaching voor ondernemers waarbij je in contact komt met één van de 700 Qredits-coaches. Wil je jouw ervaring juist delen met andere ondernemers? Meld je aan als Qredits-coach.

Een kerngezond bedrijf dat al twee keer extra vloeroppervlakte nodig had om te kunnen blijven groeien. Kruijt financierde het met zakelijke leningen van Qredits. “De gewone bank is er eigenlijk nooit voor mij geweest. Zij kijken alleen maar naar het eigen vermogen. En als dat niet toereikend is, heb je gewoon pech. Qredits kwam bij mij op bezoek, nam de tijd voor mijn verhaal en zag de potentie van dit bedrijf.”

Het is april 2021 als hij zijn tweede lening benut voor het openen van een nieuw bedrijfspand. Inderdaad, vlak nadat corona ons land in haar greep nam. “Tijdens de lockdowns werden alle autoschadebedrijven gesloten. Ik kwam in de schulden te zitten, deze liepen alleen maar verder op en uiteindelijk stond zelfs de deurwaarder op mijn stoep.”

Het faillissement hing als een donkere wolk boven Mijdrecht. Totdat Qredits Kruijt op eigen initiatief de redding bracht. “Marnix (bedrijfsadviseur vanuit Qredits, red.) was goud waard. Hij kende mijn bedrijf en wist als geen ander dat ik geheel buiten mijn eigen schuld om in deze situatie was beland. Ik werd aangedragen voor een lening en Marnix heeft alles uit de kast gehaald om het goedgekeurd te krijgen. En dat gebeurde!”

“De schuld die ik had, stond open bij het pensioenfonds”, besluit Kruijt. “Qredits heeft dat gat meteen gedicht waarmee er een enorme last van mijn schouders viel. Ik heb dag en nacht voor mijn bedrijf gewerkt en ben er ontzettend blij mee dat ik samen met mijn vijf medewerkers weer kan doen waar we zo goed in zijn: spuiten en schade herstellen.”

Qredits, veel meer dan zakelijke leningen

Startende ondernemers, bestaande ondernemers en zij die hun plannen nog in praktijk moeten brengen: Qredits staat voor ze klaar. Niet alleen met kredieten, maar ook met coaching en trainingen. Alles om ervoor te zorgen dat jij kunt doen wat je zo graag doet: ondernemen. En Qredits doet het zonder winstoogmerk. Hun opbrengsten worden geïnvesteerd in de begeleiding van klanten.