Wilko rijdt het halve continent over en wil dat zo duurzaam mogelijk doen: ‘Een beter alternatief dan vliegen’

VolvoWilko Klaassen rijdt heel Europa door in zijn Volvo. Dat doet hij al zo duurzaam mogelijk, maar hij wil zijn impact op de wereld graag nog verder verkleinen. Slimmer ontworpen auto’s gaan daarbij helpen, voorspelt tech-expert Remy Gieling. “De volledig herbruikbare auto is zeker geen utopie.”

Het liefst had Wilko Klaassen uit Amsterdam inderdaad een volledig elektrische Volvo gekozen. “Maar mijn veeleisende werkschema maakt dat op dit moment nog niet mogelijk.” Als Manager Business Development rijdt Klaassen het halve continent over: “Omdat ik vaak grote afstanden afleg, heb ik nu nog de flexibiliteit nodig van een brandstofmotor. Dat vind ik ergens wel jammer, want het liefst stoot ik zo min mogelijk CO2 uit.”

Grotere elektrische range

Daarom pakt Klaassen thuis zo vaak mogelijk de fiets en wachtte hij op de nieuwste plug-in hybride versie van de Volvo V60 Recharge T6. Die kan tot wel 88 kilometer per laadsessie afleggen zonder fossiele brandstoffen te gebruiken.

“Die grotere elektrische range zorgt ervoor dat ik vrijwel al mijn kilometers binnen Nederland fossielvrij kan rijden. Alleen als ik lange ritten maak naar afspraken in bijvoorbeeld Kopenhagen, Zuid-Frankrijk of naar de familie van mijn vrouw Therese in Zweden komt de brandstofmotor in actie. Het alternatief is reizen per vliegtuig: dan is autorijden in een plug-in hybride al een veel duurzamere keuze.”

De doorbraak van duurzaam design

De laatste jaren ontdekken automakers steeds meer manieren om de ecologische voetafdruk van nieuwe modellen te verkleinen. Nu de auto’s zelf steeds minder fossiele brandstoffen gebruiken en dus duurzamer worden, verschuift de focus van automerken zoals Volvo steeds meer naar de onderdelen in het voertuig en zoekt het naar manieren om die verder te verduurzamen.

Circulair bedrijf

Volvo’s doel is om uiterlijk in 2040 een volledig circulair bedrijf te zijn. Dat wil zeggen dat ook alle materialen in de auto’s tegen die tijd volledig hergebruikt of herbruikbaar moeten zijn.

Om dat te bereiken, stopte het merk onder meer al met het gebruik van dierlijke grondstoffen (zoals lederen bekleding) en krijgt gerecycled plastic steeds vaker een tweede leven in Volvo-interieurs. Maar er is meer, want in de nabije toekomst gaan baanbrekende natuurlijke materialen een nog grotere rol spelen.

Hernieuwbaar biologisch materiaal

Zo investeert Volvo in Bcomp, een Zwitserse ontwikkelaar van hoogwaardige lichtgewicht toepassingen van vlasvezels. Het gebruik van dat hernieuwbare, biologische materiaal heeft talloze voordelen ten opzichte van traditionele grondstoffen. Zo is er tot 70 procent minder plastic nodig, zorgt de productie voor een 62 procent lagere CO2-uitstoot en kunnen onderdelen tot wel de helft lichter worden.

Volledig herbruikbaar

De volledig herbruikbare auto, het droombeeld van een toekomstig circulair automerk als Volvo, is volgens tech-expert Gieling niet ondenkbaar. “Als alle partijen in de ontwikkelings- en productieketen zich inzetten voor hetzelfde duurzame doel, is er zeker een kans dat een auto zó circulair wordt dat hij na zijn levenscyclus in één pakketje kan worden afgevoerd naar een circulair verwerkingsbedrijf. Daar schroeven robots de auto uit elkaar en vervolgens kan elk onderdeel volledig worden hergebruikt. Of worden geupcycled, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet.”

Volgende generatie

Die toekomst ziet Volvo-rijder Wilko Klaassen wel zitten, al was het maar voor zijn tienjarige dochtertje. “Je ziet dat zij op school ook al heel erg met duurzaamheid bezig is, en thuis staan wij ook steeds meer stil bij de keuzes die wij maken.”

“Voor mijn Volvo V60 Recharge geldt dat ook: ik kon een veel grotere auto gaan rijden, maar deze is precies goed. Hij is niet onnodig groot of zwaar, maar heeft precies het functionele formaat dat wij als gezin nodig hebben. Door nu goed op te letten met wat ik doe, hoop ik toch dat ik minder uit te leggen heb aan mijn dochter en de volgende generatie.”

