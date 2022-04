Wist je niet: zo reis je extra voordelig met het OV de komende periode

RRReisWe mogen weer! Alle restricties vanuit de overheid zijn eraf. En dat betekent dat we allerlei activiteiten kunnen doen. Wat dacht je van een dagje naar de dierentuin, even bij opa en oma op bezoek of een avondje naar de bioscoop?

Met zijn tweeën reizen in de regio voor de prijs van een? Dat kan met dit meereisticket. Wanneer je een los kaartje in de bus koopt of reist met een OV-chipkaart, kun je tussen 16 april en 29 mei iemand gratis met je mee laten reizen. Vul online de reisdatum en de voor- en achternaam in van degene die met je meereist. Zodra je dit gedaan hebt, ontvang je het meereisticket in je mail. Laat vervolgens je ticket op je smartphone aan de buschauffeur zien en begin aan je reis.

Waar gaat de reis naartoe?

Het meereisticket is de hele dag geldig. Dat is ideaal voor wanneer je bijvoorbeeld ’s ochtends met je kind naar oma reist en zij kan dan ’s middags jouw kind weer thuis brengen met de bus. Of gebruik er eentje met vrienden wanneer je de hele dag op het terras wil hangen. Breng een bezoekje aan de bioscoop of bezoek dat ene museum waar jullie altijd al samen naartoe wilden. Zolang een van jullie twee betaalt voor de reis, reist de ander gratis.

Volledig scherm Opa en oma op stap met hun kleinkind © Keolis

Vraag nu jouw ticket aan

Het is eigenlijk heel simpel: vraag jouw meereisticket online aan, laat je ticket aan de buschauffeur zien en begin aan je reis. Check waar de dichtstbijzijnde bushalte bij jou in de buurt is. Waar ga jij als eerste naar toe?