WK Zeilen 2023: een Haags feestje

In totaal doen ruim 1.200 zeilers uit 82 landen mee aan de wereldkampioenschappen in Scheveningen. Van de 49 Nederlandse deelnemers maken 29 deel uit van de nationale selectie die woont en werkt in sportstad aan zee Den Haag. Dat is niet toevallig, want de stad investeert al jaren in zeil- en strandsport en -sporters, vertelt sportwethouder Hilbert Bredemeijer. “De zeil- en strandsporten zijn al jaren van groot belang voor Den Haag. We investeren bewust in de bijzondere kwaliteiten van onze stad. De keuze voor topsport aan de kust is ruim tien jaar geleden gemaakt. De beste zeilers, onze olympiërs, trainen hier op zee en hebben hun thuisbasis in het Nationale Topzeilcentrum.”