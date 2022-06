Woest en wonderschoon: West-Seeland

VisitDenmarkVelden vol fruitbomen, wijnranken en grazende pony’s in een landschap dat is gevormd door de IJstijd. Het contrast kan bijna niet groter. West-Seeland is lieflijk en ruig tegelijk. Tel daar de verrassende keuken en wijnen bij op en je snapt de aantrekkingskracht van deze Deense regio. Perfect om er samen op uit te gaan.

Fietsen door de IJstijd is de manier om het wonderschone landschap te ontdekken. Je fietst door bossen en langs fjorden, kust en weilanden. Onderweg zie je de nalatenschap van 20.000 jaar geleden. De IJstijdroute – Istidruten in het Deens – bestaat uit 280 kilometer. Tip: wil je de route inkorten? Neem de fiets mee in de trein. Langs de route zijn dertien stations waar je uit kan stappen. Vergeet niet een plek te reserveren.

Ontdek de fietsroute Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zon en wijn

In West-Seeland kun je de wijnroute volgen en door heuvelachtig landschap langs eindeloze rijen wijnstokken fietsen. Bij de wijngaarden kun je vaak op pad met de wijnboer. Vergeet hier niet te proeven van al het lekkers. West-Seeland is wereldberoemd vanwege de prijswinnende wijnen. De zon schijnt hier vaker dan elders in het land en is genadeloos voor de druiventrossen. Weinig neerslag en de milde temperaturen dragen ook bij aan de smaak van de wijnen.

West-Seeland Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Niet te missen: de route rond Rosnæs over het meest westelijke puntje van West-Seeland. © Destination Sjælland/Daniel Villadsen

Filmset

Zonovergoten hellingen, steile kliffen, door de wind gevormde rozenstruiken en felgekleurde ranonkels: in Røsnæs waan je je op een filmset. De punt van het schiereiland, waar ook de vuurtoren van Røsnæs staat, is het meest westelijke deel van Seeland. Het ligt in het noordwesten van Kalundborg Fjord en Sejerøbugten. Bij de kliffen en op het strand van Kongstrup kun je op ontdekkingstocht naar rotsen en fossielen die verhalen vertellen over de IJstijd.

Sternen en kluten

Een prachtige plek om te genieten van de natuur is Åmosen: een Natura 2000-gebied van maar liefst 8.000 hectare dat grotendeels uit moerrassen bestaat. Het begint bij de stad Hvalsø en loopt helemaal door tot de Grote Belt, in het westen. Onderdeel van het park zijn twee meren: het Tissø meer, waarvan de drie kunstmatige eilanden dankbaar worden gebruikt als vogelbroedplaats. En het wat kleinere Skarresø meer, wat zich uitstekend leent voor een wandeling. Een rondje om het Skarresø meer kost je nog geen twee uur en heeft 100 procent zichtgarantie op het spotten van sternen en kluten. Bijzonder is ook het observatorium Brorfelde, de grootste ruimtetelescoop van Denemarken. Doordat het observatorium is gebouwd op een donkere plek kun je de sterren van dichtbij bekijken.

Bezoek Åmosen Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vikingen

In West-Seeland vind je talloze plekken en evenementen waar je de bijzondere historie nog een keer kunt beleven. In Trelleborg, vlakbij de stad Slagelse, kun je een ruim duizend jaar oud Vikingfort bezoeken. Dit is gebouwd door Koning Harald Blauwtand. Iets verder in het noorden vind je het Naturpark Åmosen met daarin het Fugledegård Viking Center. Hier aan het meer van Tissø was Kongsgård meer dan 500 jaar de koninklijke residentie.

Kastelen

West-Seeland staat niet alleen bekend om zijn natuurschoon. Het zijn ook de eilanden en kastelen die de regio zijn charme geven. Het 13e-eeuws Dragsholm-kasteel staat bijvoorbeeld bekend om zijn interessante rondleidingen. Daarnaast kun je in de burcht van Holsteinborg rondneuzen in de kamer van de beroemde schrijver Hans Christian Andersen. Het kasteel Kragerup Gods is nog steeds in het bezit van de familie. Slot Løvenborg staat bekend om de barokke kasteeltuin met Engelse en Franse invloeden. Zeker de moeite waard om een kijkje te gaan nemen.

Slot Løvenborg Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Deze gele vuurtoren uit 1894 staat op het uiterste westelijke puntje van Omø en is nog steeds in bedrijf. © Jeppe Michael Jensen

Eilanden

Prachtige dagtrips kun je maken naar de eilanden Agersø en Omø, in het midden van de Grote Belt. Vanuit Stigsnæs (bij Skælskør) scheep je in op de veerpont. Vanuit Havnsø kun je ook de ferry nemen naar de eilanden Nekselø, Sejerø en Orø. Die laatste staat bekend om zijn bijzondere Widelip-orchidee en om de heerlijke eilandhoning. Ook leuk op Orø is een bezoek aan de lokale dierentuin en de Stensbjerg: het hoogste punt van het eiland met een fantastisch uitzicht.

Nieuwsgierig naar alle vakantiebestemmingen in Denemarken?

Neem een kijkje op de website Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ga naar de dossierpagina Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.