Wonen in een uniek natuur- en recreatiegebied: deze woningen staan te koop

Veel te zien en te beleven

Park Zuytland Buiten is een groene oase van rust onder de rook van Rotterdam. Het is hier heerlijk vertoeven. Vrijwel alle woningen liggen aan het water. Of je nu wil zwemmen, suppen of kanoën – het kan allemaal. In de avond kan je genieten van je eigen BBQ met een indrukwekkende zonsondergang. Zelfs als de zon niet schijnt, kan je heerlijk wandelen of fietsen in de buurt. Het park ligt namelijk in het Bernissegebied: een bosrijke omgeving van 300 hectare.



Daar is nog niet alles mee gezegd. Binnen een half uurtje ben je op het strand of weer terug in de stad. In de omgeving is meer dan genoeg horeca te vinden. Bovendien zit je hier goed om je culturele of sportieve hart op te halen.