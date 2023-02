Wonen in een wijk met veel groen en water vlak bij het centrum van Roosendaal

Het Vlietkwartier is een deelgebied van het nieuwe stadsdeel Stadsoevers. Dit voormalige industriegebied aan de Vliet wordt de komende jaren getransformeerd in een bruisend woon-en leefgebied met volop ruimte om te wonen, werken en te ontspannen op of aan het water. Het Vlietkwartier bestaat straks uit 53 duurzame en gasloze woningen in verschillende typen en prijsklassen, zowel voor starters als gezinnen. Van intieme stadswoningen tot statige herenhuizen en ruime hofwoningen.

Ingericht op elkaar ontmoeten

Anja Pieters is, samen met haar man en twee kinderen, een van de toekomstige bewoners van een herenhuis pal aan de Vliet. “Wij waren gelijk verliefd op het huis, het voldoet aan al onze woonwensen. Vooral de ruime kamers en de vierde verdieping vinden we geweldig. Ook over de wijk zijn we erg enthousiast, er wordt hier echt iets neergezet. Het spreekt ons enorm aan dat de wijk speciaal is ingericht om elkaar te ontmoeten. De openbare ruimtes zijn zo sfeervol dat je volgens mij echt zin krijgt om naar buiten te gaan.”

Volledig scherm © Heijblom Makelaardij

Het Vlietkwartier is een eigenzinnige wijk die net even anders is opgezet dan een traditionele wijk. Zo zijn de Vlietstraatjes autovrij, waardoor er een heel andere sfeer ontstaat. In het ontspannen dwaalgebied kunnen voetgangers zich vrijer bewegen en krijgen kinderen de ruimte om te spelen. Anja: “Eerlijk gezegd hebben we wel getwijfeld of we in een autovrije zone willen wonen, maar de voordelen wegen voor ons uiteindelijk toch zwaarder. Gelukkig heeft iedere woning een eigen parkeerplek aan de rand van het blok en ligt het treinstation, met goede verbinding naar de Randstad, praktisch op kruipafstand.”

Uitzicht op het water

Volledig scherm © Heijblom Makelaardij Ook Jean-Pierre en Naomi Bolsius gaan met hun twee dochters in een herenhuis aan het water wonen. “Voor ons is het geen issue dat onze straat autovrij is. Wij zien het vooral als een voordeel. Vanuit onze woonkamer op de eerste etage hebben we een geweldig uitzicht op het water. Dat is toch veel mooier zonder auto’s langs de kade? Bovendien ben je binnen een paar minuten fietsen in de binnenstad en kan je gemakkelijk lopend naar het station, even de brug over en je bent er”, zegt Jean-Pierre.

“Ook het extra stukje rust dat een autovrije straat biedt, lijkt ons heerlijk”, vult Naomi aan. “Daarnaast vinden we de stijl van het huis en de wijk heel gaaf. De industriële sfeer geeft ons een goed gevoel en het is een groot pluspunt dat we komen te wonen tegenover het nieuwe skatepark, waar onze oudste dochter waarschijnlijk veel gaat vertoeven. We kijken er echt naar uit om hier te gaan wonen.”

