Wonen in Rijsoord: landelijk en vlakbij de stad

De Landerij van RijsoordVolledig ontspannen als je thuiskomt. Zingende vogels in je tuin, rust en groen om je heen en toch de voordelen van de stad in de buurt. Dat kan straks in Rijsoord, een dorpje tussen Ridderkerk en Barendrecht. Hier worden nieuwe woningen gebouwd en er komen een aantal vrije kavels in de verkoop.

Het nieuwbouwproject heeft de toepasselijke naam ‘Landerij van Rijsoord’ gekregen. Rijsoord ligt aan de zuidzijde van Rotterdam, tussen een aantal andere dorpen zoals het aangrenzende Barendrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Dankzij de landelijke ligging, kom je helemaal tot rust als je thuiskomt na een drukke werkdag. Tegelijkertijd sta je vanaf deze locatie ook zo in de steden Rotterdam en Dordrecht.

Volledig scherm © De Landerij van Rijsoord

Landelijke omgeving

De structuren van de watergangen zijn van oudsher een typisch kenmerk voor het Nederlandse polderlandschap en een groot deel daarvan is vervaagd door de toenemende bedrijvigheid. Op dit moment staan er nog kassen op een deel van de bouwlocatie, maar met de komst van de Landerij van Rijsoord, zullen vrijwel alle kassen aan de zuidzijde van de polder verdwijnen en wordt de structuur van langgerekte watergangen en bredere dwarsverbindingen in ere hersteld.

In deze prachtige landelijke omgeving, zijn de woningen straks te gast. Alle woningen in dit project worden op een rustige manier vormgegeven en uitgevoerd met een lage kap. Daardoor en door het gebruik van rustige kleuren en robuuste materialen, gaan de woningen mooi op in het landschap.

Landerij van Rijsoord wordt niet alleen een fijn gebied voor de toekomstige bewoners, maar ook een heerlijke plek om te wandelen. Er komen wandelpaden door de uitgestrekte polders en langs wilgenlanen.

Volledig scherm © De Landerij van Rijsoord

Divers woningaanbod

Er worden diverse woningen gebouwd, variërend van appartementen en rijwoningen tot halfvrijstaande woningen. Al deze woningen hebben een duurzame en gasloze energievoorziening, met comfortabele vloerverwarming en vloertopkoeling.

Daarnaast zijn er zestien vrije kavels beschikbaar. Als je het geluk hebt om zo’n kavel te bemachtigen, heb je de kans om jouw unieke droomwoning te ontwerpen en realiseren op deze prachtige locatie.

De verkoop gaat van start

De tweede fase van het project Landerij van Rijsoord gaat op donderdag 11 mei in de verkoop. Deze fase bestaat uit halfvrijstaande woningen en vrije kavels. Op zaterdag 13 mei staan de makelaars van Intrahuis en Delta NVM Makelaars voor je klaar in het gebouw Ridderhoek aan de Verlengde Kerkweg 5-9 in Ridderkerk. Hier kan je tussen 10.00 uur en 13.00 uur de projectbrochure ophalen van de halfvrijstaande woningen en vrije kavels. Er is ook gelegenheid om al jouw vragen te stellen aan de makelaars.

Volledig scherm © De Landerij van Rijsoord

Bovendien is op deze zaterdag de keukenleverancier aanwezig zodat je de mogelijkheden voor de keukens kunt zien. Ook is het tegelwerk te bekijken zoals dit voor de badkamers en toiletten is opgenomen. Je kunt inspiratieboeken inzien en flyers meenemen, zodat je ’s avonds op de bank lekker kunt wegdromen over je nieuwe keuken. Zie je jezelf al achter het aanrecht staan? Uitkijkend over het polderlandschap?

Ben je zaterdag niet in de gelegenheid? Neem contact op met Intrahuis Makelaars of Delta Makelaars of vul het contactformulier in op de website.