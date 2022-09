World of Bikes: de regiowinkel met het gemak van lokale service

Ben je op zoek naar een bepaald model fiets bij de Bike Totaal of Profile winkel in de buurt, dan kun je deze testen bij World of Bikes. In het 3.000 vierkante meter grote experience center van World of Bikes in Barendrecht vind je - naast een groot assortiment onderdelen en accessoires - een grote collectie A-merk fietsen. Bovendien heeft het experience center een grote voorraad. “Omliggende winkels zijn vaak kleiner en kunnen om die reden niet de gehele collectie van een bepaald merk op de winkelvloer presenteren”, legt Grund uit. Hij neemt de elektrische bakfiets als voorbeeld. “Daarvan hebben wij zes of zeven verschillende modellen en merken staan. Zou je die in een gemiddelde winkel neerzetten, dan kan de winkelier dertig andere fietsen níet laten zien. Daar heeft hij simpelweg de ruimte niet voor. Wij hebben die ruimte wel. Bij ons vind je alle modellen van vijftien A-merken. Waar een kleinere fietsenwinkel bijvoorbeeld van het merk Gazelle misschien tien modellen heeft staan, vind je er bij ons veertig.”