Wraps van kaas gevuld met kip en knapperige groenten

BeemsterLunchen met kaas, wie houdt er niet van? In plaats van kaas op je brood, maken wij wraps van kaas. Supermakkelijk en heerlijk als basis voor je wrap. Bak de plakken kaas kort in de oven, verdeel hier je favoriete ingrediënten over zoals kipfilet, komkommer en tomaat en maak af met caesardressing.