Yvonne won en mocht op skireis met Qmusic: ‘Ik heb lopen trillen van blijdschap’

Qmusic“Dit wordt het mooiste feestje van het jaar!”, roept rapper Snelle als hij klaar is met zijn eerste nummer van de avond. Daar zou hij weleens gelijk in kunnen krijgen, want tijdens zijn optreden in het Q-hotel in Zell am See gaat het spreekwoordelijke dak eraf. Qmusic-luisteraars zoals Yvonne konden de all-in ski-trip naar Oostenrijk winnen. Denk aan ski- of snowboardlessen, onbeperkt eten en drinken en optredens van Snelle, Sigala en Duncan Laurence.

De piste overnemen

Op dag één van deze skitrip nemen de bekende rode Qmusic-jassen langzaam de pistes van Zell am See over. Her en der gaan groepjes ‘rode jassen’ de pistes af. In het skiklasje voor beginners zitten onder anderen Qmusic-dj’s Domien Verschuuren en Stephan Bouwman. Domien: “Hier zie je Snelle voorbij zoeven terwijl je zelf een lesje volgt. Wanneer gebeurt dat nou? Dit is mijn eerste keer in de sneeuw met Q. De afgelopen jaren keek ik met een schuin oog mee toen ik nog niet meeging. We zijn hier met een rare combinatie van mensen, maar megaleuk.”

Groepsapp aangemaakt

Ondanks de niveauverschillen wat skiniveau betreft, heerst er direct een groepsgevoel bij de 110 mensen die mee zijn naar het Q-hotel in de sneeuw. Zo wordt er meteen een groepsapp aangemaakt waarvan het aantal leden met het uur oploopt. Er worden foto’s in gedeeld, maar ook vragen wie waar is en een: ‘Oh sorry, ik heb per ongeluk de ski’s van Marieke meegenomen.’ Hilariteit alom.

Gewonnen op de radio

Qmusic-luisteraar Yvonne is een van de prijswinnaars: “Op vrijdagochtend werd, als een van de laatste winnaars, mijn naam genoemd op de radio. Ik heb een uur lopen trillen van blijdschap. Ik ben hier met goede vriendin Kelly en we vinden het fantastisch. De après-ski-feestjes zijn ook top. Iedereen staat te dansen en springen. Op de eerste avond hadden we het idee om vroeg te pieken: dat is gelukt! Na afloop was iedereen helemaal op.”

‘De sfeer van wintersport is geweldig!’

De uitdrukking: ’s avonds een vent, ’s morgens een vent, gaat hier dan ook zeker op. Want tussen 8.00 en 10.00 wordt iedereen – na een heftige après-ski-beleving – weer aan het ontbijt verwacht. En om 10.00 uur beginnen de ski- en snowboardlessen en de ‘skisafari’ (een tocht voor de gevorderde skiërs) alweer. Domien: “De sfeer van wintersport is geweldig! Leuk om te zien hoe snel je nieuwe vrienden maakt. Hoe nauw je in zo’n klasje met elkaar optrekt en elkaar er doorheen helpt. Het schept een natuurlijke manier van verbroedering.”

Feestje van het jaar

Snelle weet goed waar zijn publiek aan toe is. “Jullie zitten nu vast niet te wachten op een rustig nummer als ‘Smoorverliefd’, maar ik denk dat jullie deze wel kunnen waarderen”, zegt hij als hij feestnummer ‘De Toreador’ van Michael Lanzo inzet. Snelle kruipt op de grond en springt vervolgens omhoog. Snelle heeft gelijk. Dit tripje zou zomaar eens het mooiste feestje van het jaar kunnen zijn.