Zakelijk bijeenkomen dichtbij stad en groen: hier moet je zijn!

Bij het Nederlands Openluchtmuseum ben je aan het juiste adres voor een bedrijfsuitje, evenement, vergadering, diner of feest. Schrijf geschiedenis met je event op dit uitgestrekte natuurlijke museumpark aan de rand van Arnhem. Ontdek de historische locaties van het museum en de mogelijkheden voor een onvergetelijke zakelijke bijeenkomst. De bijzondere locaties bepalen de sfeer en vertellen een eigen verhaal. Van een industriële loods tot een sfeervolle kasteelboerderij. Het Nederlands Openluchtmuseum heeft alles in huis en verzorgt jouw event tot in de puntjes.

Safari Meeting Center - Burgers’ Zoo

Ontdek het luxe zakelijke congrescentrum Safari Meeting Centre in het Arnhemse dierenpark Burgers’ Zoo. Aan één zijde kijk je uit over het overdekte tropisch regenwoud, terwijl je aan de andere zijde geniet van een prachtig panorama over de Oost-Afrikaanse savanne. De royale ontvangstruimte, stijlvolle congreszaal en luxe vergaderlodges in Afrikaanse stijl laten gegarandeerd een onvergetelijke indruk achter op alle gasten. Alle ruimtes zijn van alle gemakken voorzien zodat je zelf nergens aan hoeft te denken. Hier wordt elk event een succes, of het nu gaat om een zakelijke borrel, congres of personeelsfeest.

Met twaalf multifunctionele zalen en uitstekende bereikbaarheid is Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent dé perfect locatie voor een zakelijke bijeenkomst. Organiseer hier jouw vergadering, congres, training, dinerbuffet (met live cooking), receptie of feest voor 2 tot 450 personen. Alle zalen zijn sfeervol ingericht, voorzien van moderne audiovisuele apparatuur en vanzelfsprekend zijn diverse opstellingen mogelijk. Geniet van het spectaculaire uitzicht vanuit de bijzondere boardroom met privébar op de 14e etage. Dankzij 116 hotelkamers in verschillende luxetypen is het hotel ook de ideale uitvalsbasis voor een meerdaags event.

Maak je klaar voor een bijeenkomst bij Het Heijderbos, gelegen in één van de mooiste bossen vlakbij Nijmegen. Het Business Center is in een nieuw jasje gestoken en biedt plaats aan groepen van 4 tot 250 personen. Het Heijderbos heeft alles in huis voor een totaalbeleving: van vergaderzalen tot restaurants, hotelkamers tot teambuilding faciliteiten. Uniek op deze locatie is de Jungle Dome; een overdekt, écht oerwoud met prachtige bomen, planten en dieren. Een bijzondere plek voor een teambuilding of feestavond met aansluitend een back-to-basic overnachting in een Jungle Cabana.

