's Heeren LooTrees is met haar 95 jaar de oudste bewoonster van Boldershof in Druten. Ze vindt het nog steeds belangrijk er elke dag verzorgd uit te zien. Mooie kleren, bijpassende sieraden, haren netjes en een lekker geurtje. Dat kan met de hulp van de medewerkers van ‘s Heeren Loo.

Trees kwam in 1942 naar Druten en woonde op verschillende plekken. Eerst op ‘s Heeren Loo Boldershof met begeleiding, later zelfstandig in het dorp. Daar ontmoette ze Gertie en Gerrit Jan, die in het huis naast haar kwamen wonen. Gertie en Gerrit Jan: “Toen wij ons huis kochten, kregen we Trees, Kitty en Riet als buren. Drie cliënten van Boldershof, die zelfstandig in het dorp woonden. Ze kregen daarbij wel hulp van medewerkers van ’s Heeren Loo. En ook wij stonden hen bij met raad en daad.”

Hulp van buren

Niet alleen Gertie en Gerrit Jan stonden klaar om Trees, Kitty en Riet te helpen. “Overburen Annie en Wil, andere mensen uit de buurt, familie en kennissen sprongen bij”, vertellen Gertie en Gerrit Jan. “We hielpen met klusjes, boodschappen, gingen met hen naar het ziekenhuis, en naar de dierenarts voor hun hondjes. Annie en Wil hielpen elk jaar met de kerstboom optuigen. Gertie knipte en verfde hun haren. Trees, Kitty en Riet kwamen regelmatig met vragen, en wij hielden hen ook een beetje in de gaten.”

Shoppen

Gertie en Gerrit Jan hadden veel contact met de drie buurvrouwen: “We kwamen bij elkaar op verjaardagen. Ze hoorden er gewoon bij.” Omdat Trees van mooie kleren houdt, ging Gertie regelmatig met haar winkelen in Nijmegen. Trees kan nog steeds erg genieten van shoppen. Persoonlijk begeleider Kitty: “Nu zij weer op Boldershof woont, gaat er een begeleider met haar mee winkelen. Trees is kieskeurig en ze kan goed duidelijk maken wat ze wel of niet mooi vindt. ‘Veel kleur’, roept ze altijd.”

Lekker eten

“Samen shoppen was altijd leuk, Trees houdt van praten en gezelligheid”, vertelt Gertie. “En van lekker eten, dus we gingen dan ook koffiedrinken en friet eten.” “En frikandel”, vult Trees aan, die zich de uitstapjes nog goed herinnert. Persoonlijk begeleider Kitty: “Daar houdt Trees nog steeds van. Als we op de woning friet bestellen, roept Trees: ‘met frikandel en kroket’.” Ook de liefde voor dieren is niet verdwenen bij Trees. Ze heeft een speelgoed hondje dat ze kan wassen en aankleden. En ze gaat graag naar de kinderboerderij om de geiten te voeren, naar de dieren te kijken en ze te aaien.

Mooiste herinnering

Toen Trees meer begeleiding nodig had kreeg ze weer een plek op Boldershof. Daar komen Gertie en Gerrit Jan nog steeds op bezoek: “We hebben samen een goede tijd gehad,” vertellen ze. “Onze mooiste herinneringen zijn de weekendjes weg. Elk jaar huurden we een huisje op een vakantiepark. Daar gingen we dan samen met Trees en Kitty heen. Die weekendjes waren geweldig, Trees en Kitty genoten er enorm van. En als zij genoten, genoten wij ook.”

