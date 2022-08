Zin in een avontuurlijke avond theater of dans vol nieuwe perspectieven?

Gewapend met persoonlijke verhalen, sketches en songs neemt Amini je mee op zijn reis naar het ‘Nederlanderschap’. Van zijn kinderjaren in Teheran, zijn tijd na het AZC in Brabant tot aan zijn studietijd aan de Toneelacademie Maastricht. Zoekend naar een antwoord op de terugkerende vraag; waar is thuis en wanneer ben ik eindelijk volledig geïntegreerd? ‘Toptheater, aangrijpend en inhoudelijk sterk’ zei Youp van ’t Hek over eerdere voorstellingen van Saman Amini. Saman Amini’s Integratieplanis tussen 20 september en 23 november zes keer te zien in Utrecht.