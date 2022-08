Zo ben je zonder smartphone toch altijd verbonden﻿

T-MobileAfvallen, je conditie verbeteren, je levensstijl een flinke upgrade geven; met de Samsung Galaxy Watch5 Series LTE komen doelen makkelijker dichterbij. Dankzij de unieke Multisim functie maakt T-Mobile het mogelijk om zonder telefoon in de buurt altijd verbonden te zijn met mobiel internet. Zo kan het slimme sporthorloge door de verschillende functies inzicht geven in bijvoorbeeld sportprestaties, bloeddruk, hartslag en slaapritme. Gegevens die helpen bij een gezondere leefstijl en 24/7 daarvan op de hoogte te zijn.

T-Mobile is daarmee de eerste provider in Nederland die Multisim mogelijk maakt voor Android-gebruikers. Ook Samsung heeft een primeur; zij zijn de eerste die de Multisim supporten op hun watches. In combinatie met de Samsung Galaxy Watch5 LTE en Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE is verbinding met 4G voortaan overal mogelijk. Door een extra sim aan een bestaand abonnement te koppelen, ben je zonder smartphone toch bereikbaar. Alle oproepen, appje en mail ontvang je ‘gewoon’ via je pols.

Lekker comfortabel

Vooral tijdens het sporten kan dat handig zijn. Door alle functionaliteiten van de smartwatch hoeft de telefoon niet langer mee en draag je altijd je eigen fitnesscoach om je pols. Dat maakt bewegen een stuk comfortabeler. Geen telefoon meer in de hand of in een speciale houder om je bovenarm of middel. Die vaak - als je switcht van telefoon – tot grote ergernis daar niet meer in past.

Met de smartwatch als fitnesscoach meet je bovendien veel meer sportprestaties dan via de telefoon. De Samsung Galaxy Watch5 LTE en Watch5 Pro LTE hebben namelijk allerlei sensoren die dagelijks alle gezette stappen tellen, hartslag en bloeddruk meten en ’s nachts zelfs je slaapritme. Zo weet je hoe het met je fitheid is gesteld en of je vooruitgang boekt. Tijdens het sporten kun je gewoon blijven luisteren naar je favoriete muziek of podcast en navigeert de smartwatch je naar de juiste bestemming.

Sport als lifestyle

Voor wie sport ervaart als een lifestyle en de lat voor zichzelf steeds hoger legt, is de Galaxy Watch5 Pro LTE echt een musthave. Continu analyseert de smartwatch – of je nu trailrunt of mountainbiket – je snelheid en afgelegde route. Door de geïntegreerde GPS ga je net zo makkelijker van de gebaande paden. Je navigeert er altijd weer mee naar ‘huis’. En met een batterijduur van zo’n 80 uur - 20 uur als de GPS continu aanstaat - kan zelfs de meest fanatieke duursporter even vooruit. Dit type horloge dat voorzien is van een titanium kast en super krasbestendig saffierglas is 60% sterker dan z’n voorganger. Outdoor bestendig en niet bang voor water. Dat maakt ‘m ook voor zwemmers en triatleten uitermate geschikt.

Wil jij met je Samsung Watch5 Serie LTE en T-Mobile Multisim jezelf sportief blijven uitdagen, maar ook altijd bereikbaar blijven? Kijk dan op de website van T-Mobile voor meer informatie en de voorwaarden van dit super duo.