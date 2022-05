Zo creëer je een fijne buitenruimte om te ontspannen én zelfs te werken

weinorSinds we vanwege de coronacrisis meer tijd thuis doorbrachten, investeren veel Nederlanders in het vergroten van hun woonplezier. Ze laten zonnepanelen plaatsen, geven de woonkamer een nieuwe lik verf of nemen de tuin eens flink onderhanden. Dit laatste om maar zo lang en veel mogelijk buiten te kunnen zijn deze zomer.

Martijn Westenbrink, verkoopleider bij weinor ziet de vraag naar glazen terrasoverkappingen flink stijgen. “Het is een trend. Met deze ‘buitenkamer’ haal je de tuin in huis en creëer je een vloeiende overgang van binnen naar buiten. Ik wil het zelfs stelliger verwoorden: binnen wordt buiten.”

Verlenging van je woonkamer

De overkapping is praktisch gezien een ongeïsoleerde serre en een verlenging van de woonkamer. De volglazen elementen, als totaalsysteem ook wel Glasoase genaamd, zorgen dat er in huis geen licht verloren gaat. Tegelijkertijd kan een pril voorjaarszonnetje de buitenkamer al lekker opwarmen, zodat er een groot deel van het jaar comfortabel ontspannen of gewerkt kan worden. En worden de temperaturen te hoog? Open dan de flexibele zij-elementen om te genieten van het buiten zijn en de wind die zijn werk doet. De terrasoverkapping is een modulair systeem. Dat betekent dat het mogelijk is om eerst te kiezen voor de dakoverkapping, om deze later naar wens uit te breiden met glazen zij-elementen, zonnescherm boven en/of onder de dakoverkapping en andere componenten.

Tot laat in de tuin

Maar ook tijdens frisse avonden blijft de buitenkamer een fijne plek door de optioneel ingebouwde ledlampen en warmtestraler. Westenbrink: “De warmtestraler werkt op electriciteit, wordt direct warm en er gaat geen warmte verloren door wind of tocht. Daarnaast geeft de ledverlichting een aangenaam warmwit licht. Onmisbaar wanneer je tot laat in de tuin wil zitten.”

Bovendien zien eigenaren van glazen terrasoverkappingen hun energieverbruik verminderen, vertelt Westenbrink. “Door een ruimte te creëren tussen binnen en buiten ontstaat eigenlijk een extra isolatielaag. Wanneer de zon schijnt kan het aardig opwarmen onder de overkapping, dus verdwijnt er op die plek geen warmte naar buiten.” Wanneer het echt warm wordt, geeft een zonnescherm verkoeling. “Daarmee voorkom je een broeikaseffect en houd je het in de buitenkamer en in het huis lekker koel.”

Vaak geen vergunning nodig

Nog een voordeel: bij een aanbouw moet vaak eerst een vergunning aan worden gevraagd bij de gemeente. Dit is over het algemeen een lang en moeizaam proces. Maar voor een terrasoverkapping is meestal geen vergunning nodig, als je niet in een monumentaal- of rijksbeschermd pand woont. Doe bij het Omgevingsloket online een vrijblijvende vergunningscheck.

‘Elke terrasoverkapping is uniek’

Benieuwd geworden naar een terrasoverkapping? Bewonder ze in de showroom van één van de vele partners van weinor in Nederland en België. “Kijk met eigen ogen naar de uitstraling van onze populairste modellen ‘Terrazza Pure’, ‘Terrazza Sempra’ en ‘Terrazza Originale’ en vergelijk onze 140 doek- en 59 standaard framekleuren. Het is ook mogelijk om voor een specifieke RAL-kleur voor het frame te gaan”, vertelt Westenbrink.

Is de keuze gemaakt? De weinor vakhandelaar maakt dan een afspraak met je om de maten op te nemen. Geen woning is hetzelfde en daarom werkt weinor niet met standaardmaten. We leveren maatwerk: elke terrasoverkapping is uniek. Op die manier benaderen en behandelen onze uitstekend opgeleide weinor vakhandelaren ieder project.”

Naast de basis is het mogelijk om geheel naar eigen wens extra features toe te voegen, zoals bijvoorbeeld de warmtestraler Tempura, ledverlichting en rondom zonscreens die tevens bescherming bieden tegen inkijk.

Wat je ook kiest, met de kwaliteitsproducten van weinor investeer je in je woonplezier. Maak ook jouw terras tot het middelpunt van je buitenleven!

Kijk vast op de website voor alle mogelijkheden of om een vakhandelaar bij jou in de buurt te vinden.