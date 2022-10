Zo draagt onderwijs bij aan de gezondheid van kinderen

De enige voedzame maaltijd van de dag

Alleen al in de 15 landen die het hardst zijn getroffen door de wereldwijde voedselcrisis, hebben 21 miljoen kinderen geen toegang tot voeding. Tijdens de coronapandemie misten 370 miljoen kinderen hun cruciale schoolmaaltijd – in veel gevallen de enige voedzame maaltijd van de dag.

“Als er geen eten is, ben je moe”, zegt Bakhita. “Als je op school aankomt, heb je geen zin om te leren. Je wilt het liefste de klas uitlopen om gewoon helemaal niks te doen. Voordat er schoolmaaltijden waren, voelde ik me vaak niet goed.”

Toegang tot gezondheidszorg en schoon water

Het gebrek aan eten is niet het enige probleem wanneer een kind niet naar school gaat. In sommige landen is toegang tot gezondheidszorg niet vanzelfsprekend. School is een goede manier om ieder kind toch de gezondheidszorg te geven die het verdient. Kinderen kunnen op school bijvoorbeeld ingeënt worden tegen mazelen of ontwormd worden.