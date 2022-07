Zo eet je elke dag gezond en gevarieerd

UitgekooktWat vaker gezonder eten, dat willen we allemaal wel. Het is goed voor je lichaam, het levert energie op en dit zorgt er weer voor dat je lekkerder in je vel zit. Toch kan het best een uitdaging zijn om in een drukke week iedere dag een gezonde maaltijd op tafel te toveren.

Weet jij bovendien wel waar je allemaal op moet letten als je een echt verantwoord gerecht op je bord wilt hebben? Laura Koster, diëtiste en voedingsexpert bij Uitgekookt, legt het uit.

De wetenschap achter een gezonde maaltijd

Dat je er niet goed aan doet om iedere dag patat en pizza op het menu te zetten, weet je waarschijnlijk wel. Maar wat is nu de wetenschap achter een gezonde maaltijd? Laura: “Dit valt of staat met de samenstelling van het gerecht. Je moet hierbij letten op een aantal punten: voldoende onverzadigd vet, eiwitten en verse groenten, en zo min mogelijk verzadigd vet, zout en suiker.”

Zonder toegevoegde geur-, kleur- en smaakstoffen

Samen met een chef stelt Laura iedere week voor Uitgekookt een gevarieerd menu met 24 gerechten samen. Ze vertelt: “Iedereen moet altijd gezond kunnen eten. Daarom doen wij ons uiterste best om elke week weer verse maaltijden aan te bieden die passen binnen een gezond en gevarieerd voedingspatroon.”

Laura durft wel te stellen dat de gemiddelde Nederlander er met deze maaltijdservice qua gezondheid en variatie een stuk op vooruit gaat. “Ik denk dat wij strenger op alle voedingstoffen- en waarden letten dan dat je zelf zou doen. Thuis kies je toch sneller voor gemak en bij ons is alles in verantwoorde hoeveelheden afgewogen. Waar je zelf vaak voor een aantal vaste recepten gaat, bieden wij een ruime variëteit aan gerechten aan en gebruiken wij in geen enkele maaltijd toegevoegde geur-, kleur- en smaakstoffen.”

Ook komen er geen conserveringsmiddelen aan te pas. Benieuwd hoe de maaltijden dan vers blijven? Je leest het in dit AD-artikel.

Zowel authentieke als wereldse gerechten

Wat je zoal op het menu kunt verwachten? Laura vertelt: “Je vindt bij ons een breed aanbod van maaltijden afgestemd op het seizoen. Een van onze nieuwste maaltijden is bijvoorbeeld de zomerse gado gado. De satésaus wordt door ons zelf gemaakt en bevat veel minder zout, maar is voller van smaak. Het is een kleurrijke maaltijd met verschillende groenten die elk hun eigen vitamines en mineralen bevatten. Deze variatie in groenten is extra gezond.”

De klant bepaalt

Maar nu vraag jij je natuurlijk af: hebben deze gezondere keuzes invloed op de smaak? Blijft het dan wel lekker? Laura: “Klanten hebben bij ons een heel belangrijke stem: hun beoordeling en feedback is doorslaggevend en daar gaan we direct mee aan de slag. Zo heeft Uitgekookt er bijvoorbeeld bewust voor gekozen om het assortiment te verkleinen en minder verschillende maaltijden te ontwikkelen. Op deze manier kunnen wij de smaken naar een nog hoger niveau tillen en is er ruimte om de toppers wat vaker op het menu te zetten. Van de 5 sterren die onze klanten kunnen geven, zorgen we ervoor dat bijna al onze gerechten nu 4 sterren hebben.”

Zelf keuren?

