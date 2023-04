Zo geef je als Rotterdammer je oude kleding een tweede leven

Je kunt je oude kledingstukken beter een nieuw leven geven door ze te verkopen, ruilen, weg te geven of weg te gooien in een van de speciale textielcontainers die verspreid over de stad Rotterdam staan. Zo help je niet alleen andere Rotterdammers aan kleding en werk, maar draag je ook je steentje bij aan een beter klimaat.



Het maken en vervoeren van textiel is namelijk goed voor maar liefst zo’n tien procent van alle CO2-uitstoot in de wereld. Dat is meer dan alle vliegtuigen en boten bij elkaar. Juist daarom is het zo belangrijk om je oude kleding in een textielcontainer te gooien. Zo kan er van elk stukje stof weer iets waardevols gemaakt worden en aan een duurzame wereld gewerkt worden.