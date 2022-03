Zo geef jij je tuin, terras of balkon een trendy make over

Buitenhof TuinmeubelenDe lente komt eraan, dus kunnen we weer lekker van het zonnetje genieten! Ga jij dit jaar voor een Scandinavisch strak, een bohemien look of voor rustiek groen in je tuin? BuitenHof Tuinmeubelen heeft dé trends van 2022. “Met onze eigen collectie zijn alle artikelen gemakkelijk te combineren.”

Scandinavisch: strak en rustgevend

“Op het gebied van tuinmeubelen zijn er dit jaar drie duidelijke trends”, zegt Lars Huisman, conceptbeheerder van BuitenHof. “Zoals de Scandinavische look, met strakke lijnen en lichte kleuren. Het is de perfecte stijl om een tuin groter te laten lijken.” Tuinmeubelen met een Scandinavische look stralen kwaliteit en functionaliteit uit. Samen met witte en grijze accenten creëer je een rustig en gebalanceerd geheel. “De subtiele materialen van de meubelen zijn mooi te combineren met hout. De lichte basiskleuren zorgen vervolgens voor een zachte en natuurlijke sfeer.”

Kleurrijk bohemien

Wil je een relaxt eilandgevoel in je tuin creëren? De bohemien look brengt je helemaal in de sfeer van het hippe Ibiza, legt Lars uit. “De bohemientuin kenmerkt zich door het gebruik van natuurlijke basiskleuren zoals wit, lichtgrijs, beige en taupe. Dit combineren we met vrolijk gekleurde tuinaccessoires in spetterende, zomerse kleuren als turquoise, azuurblauw, paars en groen.” Voor het ultieme vakantiegevoel kies je voor een heerlijke relaxstoel of ligbed, gecombineerd met een grof gevochten buitentapijt, kleurrijke sierkussens en een comfortabele poef. “Zo creëer je een rustige basis met een sfeervolle, bohemien touch.”

Trendy groen

Groen is dé kleur dit jaar, in alle schakeringen denkbaar. “Groene tinten zie je veel terug in kussens, of in de bekleding van bijvoorbeeld een gezellige barset. Het is een levendige en frisse kleur die je tuin, terras of balkon een boost geeft, maar ook rust uitstraalt.” Zo is olijfgroen goed te combineren met zwart, grijs en wit. En natuurlijk staat het prachtig bij de groene bomen en planten in je tuin. “Zo creëer je een groene oase van rust.”

Mix & match

Volledig scherm Alle artikelen in de winkels van BuitenHof zijn met elkaar te combineren. Een leuke tuintafel gespot, maar liever andere stoelen erbij? Of een tuinbank combineren met verschillende soorten kussens? Geen probleem: de collectie is zo op elkaar afgestemd dat je altijd een set kunt samenstellen die aan jouw wensen voldoet. “Ook als het gaat om kleuren en materialen zijn de mogelijkheden eindeloos”, zegt Lars. “In de winkel vind je complete tuinsets, maar ook losse tuinstoelen, tuinbanken, parasols en tuintafels. Onze stylisten decoreren de sets in de winkel, zodat je een goed beeld krijgt van alle mogelijkheden. Zo kun je zelf een tuinset samenstellen die past bij jouw smaak en budget.”

Alles in eigen huis

Van idee tot artikel: de hele productieketen heeft BuitenHof Tuinmeubelen zelf in de hand. Zo kan het bedrijf een kwalitatief hoge én betaalbare collectie garanderen, het hele jaar door. “Met ons eigen merk LIFE Outdoor Living springen we snel in op de laatste trends”, zegt Lars. “Dat betekent dat we alle soorten meubelen bieden voor elke tuin, terras of balkon. Van landelijk tot industrieel en minimalistisch. We hebben onze eigen ontwerpers in huis die continue nieuwe artikelen bedenken. Zo houden we onze trendy collectie het jaar rond up-to-date houden.”

Ruim 35 jaar ervaring

Omdat we een echt familiebedrijf zijn, is winkelen bij BuitenHof informeel en staat service hoog in het vaandel. “De mensen op de vloer ontzorgen je zoveel mogelijk. Daarbij geven zij alle informatie en advies die je nodig hebt. Wij denken graag met onze klanten mee, ook als het gaat om de bezorgmogelijkheden.”

