Zo heb je invloed op wat er gebeurt met het klimaat en de landbouw in jouw regio

Door te stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen beslis je mee over wie er in het bestuur van waterschap De Stichtse Rijnlanden komen. Dit bestuur maakt beslissingen over jouw directe woon- en leefomgeving, zoals over klimaat, landbouw, natuur en innovaties. Door te stemmen oefen je invloed uit op de keuzes die worden gemaakt.

Wat doet het waterschap met jouw belastinggeld?

Veilig wonen, werken en recreëren in een laaggelegen land als Nederland is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Door het veranderende klimaat worden de uitdagingen groter met langere periodes van droogte, extreme hitte en hevige regenval. Gelukkig zijn er 21 waterschappen in Nederland die dijken onderhouden en versterken, zodat ze bescherming bieden tegen overstromingen. Ook regelen ze het waterpeil met stuwen en gemalen, zodat het niet te nat en niet te droog wordt. Ook maken de waterschappen afvalwater van huishoudens en bedrijven schoon, zodat het water terug naar de rivier kan. Daarnaast leggen ze vispassages aan, zodat vissen langs stuwen en gemalen kunnen zwemmen en werken ze aan schoner water voor plant en dier door te baggeren en oevers natuurvriendelijk te maken.

Wat vind jij?

Vind je dat het water bepaalt waar de huizen komen of dat de huizen bepalen waar het water mag komen? En ben je ervoor om meer geld te investeren in hogere dijken, of moeten we juist meer ruimte vrijhouden voor het water en biodiversiteit? Vind je dat mensen die water opvangen beloond moeten worden, of dat iedereen evenveel waterschapsbelasting moet betalen? Allemaal dilemma’s waar jij via de waterschapsverkiezingen invloed op hebt.