Zo help je je kind een passende studie kiezen

Neem de tijd

Open dag

Waar is jouw kind goed in?

Overal waar je komt zijn mensen aan het werk; bijvoorbeeld in winkels, restaurants, garages, verpleeghuizen, op bouwplaatsen en op de weg. Praat daar samen over, zodat je kind zich bewust wordt van de ontelbaar vele beroepen die er zijn. Zoek uit of er iets is wat aansluit bij zijn of haar interesses en talenten. Als je kind bijvoorbeeld veel van sport houdt en anderen goed kan motiveren, is de richting Sport en Bewegen wellicht iets voor hem of haar. Een kind dat heel zorgzaam is, is misschien bij Verpleegkunde & Verzorgende goed op z’n plek en een kind dat het leuk vindt jou te helpen in de keuken bij Horeca. Maar misschien is hij of zij een kei in wiskunde en is een economische of technische richting een goede keus.