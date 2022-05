Zo help jij de artrosezorg enorm vooruit!

Erasmus MC RotterdamHet Erasmus MC gaat onderzoeken of het volgen van een leefstijlprogramma nuttig is om klachten van beginnende knieartrose te verminderen. Voor dit onderzoek, de LITE-studie , zoekt onderzoeker Núria Jansen mensen van 45 tot 70 jaar met beginnende knieklachten. Deelnemers hebben een BMI van boven de 25.

Knieklachten

Knieklachten zijn vaak het gevolg van artrose. Knieartrose is een aandoening waarbij het kniegewricht op verschillende manieren is aangedaan. Mensen met knieartrose hebben vaak pijn en moeite met bewegen. Jansen: ‘Bij de ontwikkeling van knieartrose spelen verschillende factoren een rol waaronder overgewicht. In deze studie kijken we of een gezonde leefstijl en daarmee vermindering van het gewicht, beginnende knieklachten kan verminderen.’

Gewicht verliezen onder professionele begeleiding

Jansen: ‘Voor het onderzoek volgt de helft van de deelnemers een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Dat is een programma waarbij de leefstijl van de deelnemer met behulp van een leefstijlcoach, diëtist en een bewegingstherapeut zódanig wordt aangepast, dat hij of zij blijvend gewicht verliest. Er wordt eerst goed gekeken waardoor iemand overgewicht heeft: is de zwaarlijvigheid een gevolg van te veel eten en te weinig bewegen, of is er –zoals vaak het geval is- meer aan de hand?’

Verbeteren artrosezrog

In het onderzoek volgt de ene helft van de deelnemers het leefstijlprogramma en de andere helft blijft onder behandeling van de huisarts. Beide groepen komen twee keer in het Erasmus MC. Jansen: ‘Er wordt een MRI-scan van de knie gemaakt, maar we kijken ook naar de genen en de darmbacteriën. Op die manier hopen we meer inzicht te krijgen in de werking van knieartrose. Na afloop wordt gekeken of het leefstijlprogramma heeft bijgedragen aan vermindering van de knieklachten. Deelname aan de studie duurt in totaal twee jaar.’

Jansen beseft dat de helft van de deelnemers niet mee zal doen aan het leefstijlprogramma en dus niet de mogelijk gunstige effecten zal ervaren. Toch hoopt ze dat mensen willen meedoen. Jansen: ‘De deelnemers helpen de artrosezorg enorm vooruit. We kijken ook waar het leefstijlprogramma voor verbetering vatbaar is. Deelnemers kunnen dan ná de studie alsnog het verbeterde programma volgen.’

Meedoen?

Het Erasmus MC zoekt in totaal 234 mensen tussen de 45 en 70 jaar uit de regio Rotterdam met een BMI van meer dan 25 en beginnende knieklachten. Ze hebben in de afgelopen twee jaar voor het eerst de huisarts bezocht met hun klachten, of zijn nog niet bij de huisarts geweest.

Wil jij meer weten over het onderzoek of ben je geïnteresseerd in deelname? Meld je aan via de website of stuur een mail naar litestudie@erasmusmc.nl.