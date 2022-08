Zo herken je de signalen van te veel stress

1,2 miljoen Nederlanders

Er zijn in Nederland 1,2 miljoen werknemers met burn-outklachten. De klachtenduur van iemand met een burn-out is gemiddeld 6 maanden, met daarna nog 6 maanden herstel. Van de overspannen mensen ziet 80% een burn-out niet aankomen, terwijl er achteraf wel signalen waren. Ze durfden, of wilden er niet aan toegeven, of brachten de signalen niet in verband met een burn-out. Ook heerst er nog steeds een taboe op het praten over stress.