Zo kan iedereen in de samenleving bankzaken regelen

Meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Om die reden staat een toegankelijke dienstverlening bij de Volksbank hoog in het vaandel. Alle onderliggende bankmerken hanteren een menselijke aanpak. Kortom, ontvang zo nodig passende hulp. Dat kan van alles zijn, zoals het installeren van een bank-app op een smartphone of het wijzigen van de pinlimiet.



Iedereen is welkom aan de klantenbalie. Deze menselijke benadering is laagdrempelig en wekt vertrouwen. Het is dus niet per se nodig om alle bankzaken met de computer, smartphone of tablet te regelen. Zelf veilig(er) leren bankieren? De Volksbank geeft samen met haar merken gratis workshops voor jong en oud. Het uiteindelijke doel van hun uitgebreide dienstverlening is dat iedereen in de samenleving zelfstandig bankzaken doet en financieel gezond blijft.