Zo kom je erachter welke leasevorm het best bij je past

Iedereen kan leasen, maar welke leasevorm het beste bij je past is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Het loont dus om je in de verschillende leasevormen te verdiepen.

Private lease en operational lease

De leasemarkt kent drie belangrijke leasevormen: private lease, operational lease en financial lease. Het grote verschil tussen de drie draait om de vraag wie formeel eigenaar is van de auto. Bij operational lease en private lease blijft de leasemaatschappij eigenaar, en “huurt” de leaserijder – of de werkgever – de auto.

Financial lease

Financial lease zit wat anders in elkaar. Bij deze leasevorm voor ondernemers wordt de partij die het leasecontract afsluit eigenaar van de auto, en die partij betaalt ook de belasting, verzekering en onderhoudskosten van de leaseauto. Het maandbedrag bestaat uit de aflossing van de lening van het aanschafbedrag van de auto en de rente daarop.

De auto komt op de balans van de onderneming te staan, wat recht geeft op investeringsaftrek. Een kilometerbeperking, zoals die bij operational en private lease vaak geldt, is er bij financial lease niet.

De perfecte match

