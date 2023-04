Zo maak je een uitvaart echt persoonlijk

Uitvaarttrends

Martin van der Spek is de vijfde generatie die aan het roer staat in het oer-Rotterdamse familiebedrijf Van der Spek Uitvaart. Het vak is hem met de paplepel ingegoten, hij vertelt over de uitvaarttrends die hij de afgelopen jaren ziet. “Een begrafenis of crematie krijgt steeds vaker een duidelijk thema. Nabestaanden zetten dan op de rouwkaart waar de overledene van hield. Bezoekers komen bijvoorbeeld niet in stemmig zwart, maar in een kleur waar de overledene van hield. Of er wordt ze gevraagd iets persoonlijks mee te nemen om achter te laten bij het graf.”

Liefdevol afscheid

“Iedereen moet met respect en liefdevol afscheid kunnen nemen van een overleden dierbare. Dat staat altijd voorop. Een uitvaart persoonlijk maken, kan in kleine liefdevolle rituelen zitten. We zien vooral dat we afgelopen jaren op alle gebieden creatiever zijn geworden met zijn allen. Denk daarbij aan de locatie van het afscheid. Een dienst hoeft echt niet per se in het crematorium of de aula van de begraafplaats plaats te vinden. De locatie waar het afscheid wordt gehouden is namelijk een manier om een uitvaart echt persoonlijk te maken. Je kunt daarbij denken aan een plek die voor de overledene belangrijk was. Zijn of haar lievelingscafé, de sportclub of een zeilschip als iemand van varen hield. Zelfs een Star Wars thema is mogelijk, zolang het maar past bij de overledene.”