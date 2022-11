Zo maak je Japanse Temari Sushi bollen

Amazing OrientalTemari Sushi of Temarizushi (手まり寿司) zijn schattige sushi’s die versierd zijn met een verscheidenheid aan kleurrijke toppings. Deze sushiballen worden vaak geserveerd tijdens speciale gelegenheden. De ingrediënten zijn onder andere te koop bij Amazing Oriental, de Aziatische supermarkt van Nederland.

Personen: 4

Bereidingstijd: 45 minuten

480g droge sushirijst

480ml water

2 à 3 el sushi-azijn, naar smaak

of optioneel 1 zakje kant-en-klare sushipoeder

Toppings

200g verse tonijn

200g verse zalm

avocado

komkommer

radijs

Extra benodigdheden

vershoudfolie

rijstkoker

Bereidingswijze

Was de rijstkorrels een paar keer schoon totdat het water helder is. Giet het water weer weg en zet de rijstkorrels 30 minuten opzij.

Leg de rijst in de rijstpan, giet het water bij en zet vervolgens de rijstkoker aan. Zodra het klaar is, laat je de rijst nog 10 minuten nastomen in de rijstkoker.

Schep de rijst in een ruime ondiepe schaal en schenk de azijn (of sushipoeder) bij. Vermeng alles goed met elkaar. Leg een vochtig theedoek over de rijst en laat de rijst afkoelen tot kamertemperatuur.

Snijd de vis in plakjes van ongeveer 6 x 0,5 cm en de avocado, komkommer en radijs in dunne plakken.

Leg een stuk huishoudfolie op een vlakke ondergrond. Leg 1 à 3 stukjes gesneden toppings in het midden van de folie. Schep 2 eetlepels sushirijst op de toppings. Pak de uiteinden van de folie, draai en pers de rijst tot een bal.

Haal de temari sushibal uit de huishoudfolie. Herhaal deze stappen met de rest van je rijst en toppings.

