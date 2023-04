Zo maakt jouw voetbalvereniging kans op een sponsordeal

Jouw voetbalvereniging maakt eenvoudig kans op de sponsordeal. Breng het bestuur op de hoogte, zodat de voorzitter of penningmeester zich aanmeldt. Wie weet hengel je zo indirect een sponsorcontract van maximaal dertigduizend euro voor drie seizoenen binnen.

Sponsorcontract voor je club

ING is sinds 2010 hoofdsponsor van de KNVB. Daarnaast draagt de bank ook de amateurvoetbaltak een warm hart toe. Om die reden is er een nieuw sponsorprogramma opgezet. Hiermee onderstreept ING haar voortdurende betrokkenheid bij de ontwikkeling en groei van het amateurvoetbal in Nederland.

ING heeft drie sponsorpakketten ontwikkeld. 32 clubs maken kans op een sponsorbedrag van 10.000 euro, 100 clubs kunnen rekenen op 5.000 euro en 375 clubs krijgen 2.500 euro. Een jury bepaalt welke amateurclubs een sponsordeal ontvangen.

Waar let de jury op?

De bank wil de groei en zichtbaarheid van het meiden- en vrouwenvoetbal in Nederland bevorderen. Voor amateurclubs die in aanmerking willen komen voor een sponsorbedrag van 10.000 euro, geldt daarom de regel dat minstens 25 procent van dit geld moet worden besteed aan het stimuleren van vrouwenvoetbal.

Daarnaast wil ING een actieve bijdrage leveren om voetbal ook toegankelijk te houden voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Daarom is deelname aan het Niemand Buitenspel Programma eveneens verplicht.

Meld je aan

Ben je als amateurvoetballer, ouder, trainer of vrijwilliger enthousiast over deze sponsoractie? Meld het bij de voorzitter of penningmeester van je club. Geef hierbij aan dat ze zich voor 28 april kunnen aanmelden via deze registratiepagina om zo kans te maken op een sponsordeal voor jouw vereniging.

Het is belangrijk om het aanmeldformulier zo zorgvuldig mogelijk in te vullen. Wees hierbij kort en bondig. Overigens is het toegestaan om op drie pakketten in te tekenen, al maakt je club uiteindelijk kans op één sponsorpakket.

Alle clubs worden voor 16 juni 2023 geïnformeerd of ze een sponsordeal voor drie seizoenen van ING hebben bemachtigd.