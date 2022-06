Zo ontstaat machtsmisbruik en dit kun je doen

SiooMachtsmisbruik: de media staat er de laatste tijd vol van. Het The Voice-schandaal en het gedrag van Overmars zijn nog niet gezakt of Johan Derksen doet een bekentenis die alle krantenkoppen haalt. Machtsmisbruik komt ook op de moderne werkvloer vaker voor dan je denkt. Hoe kan het dat machtsmisbruik zichzelf vaak in stand houdt en hoe doorbreken we dit patroon? Een expert op dit gebied legt uit hoe het zit.

Ondanks wetgeving, blijft de ervaring van machtsmisbruik deels subjectief. Dat maakt het ook zo ingewikkeld, weet leiderschapexpert Jesse Segers. Macht zelf kan worden geduid als een onbalans in middelen: de een heeft meer middelen dan de ander, wat degene zonder (of met minder) middelen afhankelijk maakt. Dit kan om geld gaan, maar ook kennis of een netwerk spelen een rol.

We onderscheiden 6 machtsbronnen: beloningsmacht, afgedwongen macht (dreigen met straf), legitieme macht gekoppeld aan positie, expertisemacht, netwerkmacht en referentiemacht. Al die vormen van macht kunnen misbruikt worden. Bij referentiemacht heeft de machthebber macht op basis van bewondering en aanzien. Vooral in sectoren waar het aantal plekken schaars, en het aantal gegadigden groot is (zoals in de sport- en de kunstwereld het geval is), kan macht worden misbruikt.

Macht is verslavend

Volledig scherm Macht is verslavend. We geven het niet graag af. Ook al denken we vaak zelf dat het bij ons anders zou zijn, het hebben van macht doet iets met je. “Doordat je macht hebt sta je vaak verder van dingen af”, legt Segers uit. “Dat kan goed zijn, omdat je dan abstracter en strategischer kunt denken. Maar als hetgeen dat voor je staat geen situatie maar een mens is, sta je hier als machthebber ook verder vanaf. Dit kan voor een gebrek aan inlevingsvermogen zorgen.” Bovendien laten privilege en macht zich niet zien in de spiegel. Als iemand met macht zichzelf bekijkt, is ziet hij/zij gewoon een hardwerkend authentiek persoon. Macht maakt gelukkig en doet de behoefte aan introspectie dalen.

Controle als tegenmacht

Mensen veranderen door macht, ons brein werkt anders als we controle krijgen over mensen of middelen. Macht kan dan omslaan in almacht waardoor mensen zich verheven gaan voelen en macht ook vaker gaan misbruiken. We weten dit als maatschappij, daarom organiseren we ook controle op macht. Machtsmisbruik gaat verder dan de persoon die de macht misbruikt alleen. En daarom is ook de controle op macht niet altijd simpel.

In het bedrijfsleven ligt een deel van de controle vaak ook bij de collega’s. Dit kan tot lastige situaties leiden, want als collega die anderen op wangedrag aanspreekt, word je in sommige bedrijfsculturen gezien als ‘party-pooper’. Hoe het precies zit met macht op de werkvloer en de controle erop is ook afhankelijk van de bedrijfsstructuur. Een eenvoudige structuur waar iedereen naar de pijpen van een paar bazen moet dansen, lokt vaker uit tot machtsmisbruik.

Veranderen is een vak apart

Om iets te veranderen dient macht te verschuiven, en bij elke verandering verschuift macht. Wat veel bedrijven doen als ze willen veranderen, is een oplossing zoeken in de ‘bovenstroom’, weet Segers die tevens rector is van Stichting Sioo, Interuniversitair centrum voor organisatiekunde, veranderkunde, advieskunde en leiderschap. “Bedrijven zien toe dat de contracten op orde zijn, dat er een vertrouwenspersoon is, dat soort dingen. Dat is de afstandelijke, logische weg van een machthebber. Dat het in orde is, is belangrijk. Maar vaak is dat alleen niet voldoende.”

Volledig scherm Om in de diepte, duurzaam te veranderen, moet je met elkaar in dialoog. Ook de ‘onderstroom’ (de onzichtbare factoren) moet worden aangepakt. Hierbij komt maatwerk kijken. “De betekenis van nieuwe gedragsnormen moet gemeenschappelijk uitgezocht worden. Welke belangen worden (onbewust) gediend bij de nieuwe normen? Als je zo naar macht en veranderkunde kijkt, zie je een multilevel vraagstuk dat continu speelt”, besluit Segers.

