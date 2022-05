Zo pakken Westlanders eenzaamheid aan

Bijna de helft van de Westlanders voelt zich wel eens eenzaam, waarvan acht procent zelfs ernstig. Met eenzaamheid kunnen we allemaal te maken krijgen: jong en oud, arm en rijk. WIE brengt mensen bij elkaar om er samen iets aan te doen.

WIE is een samenwerkingsverband dat eenzaamheid in Westland onder de aandacht brengt. “Eenzaamheid is een onderwerp waar mensen niet snel over praten, terwijl het juist iets is dat iedereen kan overkomen. Niet alleen ouderen, maar bijvoorbeeld ook jongeren, studenten, jonge ouders of mensen die met pensioen gaan”, zegt Marielle Bakema, projectleider van Eén tegen Eenzaamheid. “Hoe meer mensen weten hoe je eenzaamheid kunt herkennen en wat we er samen tegen kunnen doen, hoe sterker we staan. We stimuleren Westlandse organisaties, bedrijven en particulieren om met WIE te laten zien dat zij zich inzetten tegen eenzaamheid.”

Contacten door activiteiten

Volledig scherm “Als organisatie kun je onderdeel zijn van de oplossing”, zegt Marielle. “Veel mensen zijn namelijk geholpen bij een activiteit in de buurt. Bijvoorbeeld bij de biljart- of voetbalvereniging, of via initiatieven als westlandontmoet.nl. Daar vind je het hele jaar door heel diverse en laagdrempelige activiteiten, zoals wandelingen, samen eten of een spelletjesmiddag.” De vrijwilligers moedigen mensen ook aan om eens een ander mee te nemen naar een activiteit. “Bijvoorbeeld iemand die het een beetje spannend vindt of niet zoveel mensen ziet. Of iemand die niet zo gemakkelijk de deur uitkomt. Contact opbouwen doet iets met het zelfbeeld en zelfvertrouwen van mensen.”

Quote “Het werken als maatje heeft me veel gebracht en veel contacten opgeleverd.” Trees Wubben, vrijwilliger

Westland voor Elkaar

Een ander initiatief is Westland voor Elkaar: een online platform waar hulpvragers- en -aanbieders met elkaar in contact komen. Bijvoorbeeld voor een maatje, een klusje in huis of om samen de hond uit te laten. Door online in te vullen wat je wensen zijn, komen mensen op een laagdrempelige manier met elkaar in contact en wordt hun netwerk telkens een beetje groter. “Van beide kanten krijgen mensen er veel voor terug. Niet alleen de hulpvrager, maar ook de vrijwilligers”, zegt Marielle.

Alle informatie op een rij

Heb jij behoefte aan contact of zoek je leuke dingen om te doen? Hier vind je initiatieven die jou verder kunnen helpen. Voor tips hoe jij eenzaamheid kunt signaleren, klik je hier. Op deze pagina kun je je laten inspireren door andere vrijwilligers. Als organisatie of vereniging kun je ook helpen! Hang een poster op om te laten zien dat je meedoet met WIE en dat iedereen bij jouw organisatie of vereniging welkom is. Je kunt de poster hier downloaden.