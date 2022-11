Zo scoor je zo snel mogelijk de beste Black Friday-deals

Op zoek naar de beste Black Friday-deal? Drie tips vormen hiervoor een perfect startpunt.

Check de prijshistorie en vermijd nepdeals

Sommige winkels spelen rondom Black Friday een beetje vals. Zij verhogen voorafgaand de prijs en laten die op de dag zelf weer dalen. De illusie van een goede aanbieding is gewekt. Dit zijn in feite nepdeals, want consumenten betalen uiteindelijk de reguliere prijs. Kieskeurig.nl behoedt je voor oneerlijk gerommel met prijzen. Deze onafhankelijke vergelijkingssite toont van elk product namelijk de prijshistorie. Zo zie je of een prijs daadwerkelijk is gedaald vergeleken met de periode voorafgaand aan Black Friday.

Shop altijd productgericht

Veel consumenten kopen alles in hun favoriete webshop(s). Doe dat bij voorkeur niet, maar zet jouw beoogde producten voortaan op de eerste plaats. Zoek daar vervolgens de goedkoopste verkoopadressen bij. Veel moeite? Welnee, want via de prijsvergelijker Kieskeurig.nl zie je meteen waar je die felbegeerde smartphone, televisie of wasmachine tegen een bodemprijs aanschaft. Vanwege grote prijsverschillen is het meestal voordeliger om verschillende producten bij diverse webshops te kopen. Kieskeurig.nl houdt tijdens Black Friday een handig overzicht bij van de voornaamste prijsdalers. Houd deze pagina nauwlettend in de gaten en shop extra voordelig.

Zoek naar de laagste prijs ooit

Kieskeurig.nl helpt je om de beste aanbiedingen te vinden. Zo kom je op de vergelijkingssite geregeld het label Laagste prijs ooit tegen. Fijn, want in dat geval was het desbetreffende product niet eerder zo goedkoop. Let verder op producten met een vlammetje. Deze zogeheten Hot Deals zijn namelijk extra aantrekkelijk geprijsd. Profiteer van een korting die bij de beste aanbiedingen oploopt tot enkele tientallen procenten.

