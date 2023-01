Zo verduurzaamde Esther haar droomboerderij: ‘We hebben het authentieke karakter behouden’

“Als ik hier toch eens zou kunnen wonen”, dacht Esther weleens wanneer ze langs de oude boerderijwoning met karakteristieke luiken fietste. Naast het authentieke karakter had het huis een ideale ligging, in een dorpje en toch dichtbij de stad. Toen het huis te koop kwam te staan, grepen zij en haar man Roland direct hun kans. Nu bewonen ze hun droomboerderij met hun jongste zoon Ole. Zonen Sam, Gijs en Boris wonen op kamers.

Esther: “We wonen hier heerlijk. Het huis is verbouwd en niet alleen opgeknapt, maar ook flink verduurzaamd. We wonen gasloos en hebben een nul-op-de-meter-woning. Dat wil zeggen dat we zelf de energie opwekken die we verbruiken.’' Duurzaamheid is een belangrijk thema voor Esther. Zowel in haar dagelijks leven als in haar werk. Als directeur van belangenvereniging de Fietsersbond zet ze zich namelijk in voor duurzame mobiliteit.

Duurzame make-over

Tijdens de verbouwing werden er 38 zonnepanelen op het dak geplaatst om de woning van stroom te voorzien. Daarnaast werd de boerderijwoning goed geïsoleerd met wand-, dak- en vloerisolatie en HR++dubbelglas. “Dat bespaart energie en hierdoor leveren de nieuwe luchtwarmtepompen voor warm water en verwarming nog meer besparing op. Want als er niet of slecht is geïsoleerd, krijgt de warmtepomp een woning soms niet goed warm. Het is hier erg behaaglijk”, zegt Esther.

Ook zorgden zij en haar man dat het authentieke karakter van het huis niet werd aangetast. “De warmtepompen staan uit het zicht. Daarnaast hebben we bij het vervangen van het glas gekozen voor nieuwe kozijnen die passen bij de stijl van de woning.”

Keuken van gerecyclede petflessen

Esther en haar man Roland hebben de investeringen voor het verduurzamen van hun huis gefinancierd uit hun hypotheek. “Dat loont, want wat we extra betalen aan hypotheek verdienen we op den duur terug. Onze energierekening is nu namelijk ontzettend laag, en oude huizen die van het gas af zijn brengen meer op bij de verkoop.”

“Het mooie aan verduurzamen is: je kunt altijd wel iets doen”, vervolgt Esther. Zo houdt een extra gevoerd gordijn bij de voordeur van de boerderijwoning de tocht tegen uit de kieren. Ondanks alle duurzame ingrepen en tochtstrips blijft die plek toch een warmtelek.

“Daarnaast kun je ook verduurzamen in kleine stappen, bijvoorbeeld door meubelen en spullen langer te gebruiken. Wij vonden de oorspronkelijke keuken niet zo mooi. In plaats van deze eruit te slopen, hebben we ‘m een nieuw uiterlijk gegeven met frontjes van gerecyclede petflessen. Zo kan -ie nog een tijd mee.”

Leren in bad

Om het klimaat minder te belasten gaat het gezin voorlopig niet meer op vliegvakantie, wordt er aanzienlijk meer gefietst en minder vlees gegeten. Ook hanteert Esther een douche- en badbeleid. “Het leverde nogal eens discussie op, want onze jongens douchen graag lang. Onze jongste zoon vindt het bovendien fijn om te leren in bad. Dat hebben we nu beperkt tot eens per twee weken. Een douchewekker helpt ons om korter te douchen. Uiteindelijk zijn al die maatregelen beter voor het klimaat en we zien het terug in onze portemonnee.”

Ook duurzame stappen zetten?

Wil je ook aan de slag met het verduurzamen van je huis en zo energie besparen? Maar weet je niet waar je moet beginnen of wat nou echt past bij jouw woning? Doe nu de check via de website van Eneco en ontdek gelijk welke duurzame stappen je kunt zetten met jouw persoonlijke verduurzamingsplan.